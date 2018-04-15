У Барселоні тисячі людей вимагали звільнити каталонських політиків (фото)

Протестна хода відбулася на центральних вулицях Барселони. Мітингувальники виступали під гаслом «За права і свободи, демократію і згуртованість, хочемо, щоб ви були вдома!»

У Барселоні на одній із центральних вулиць — проспекті Паралель — відбулася масова акція протесту, в якій, за даними місцевої поліції, взяли участь 315 тис. осіб.

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Учасники ходи, як уточнює La Vanguardia, виступали під гаслом «За права і свободи, демократію і згуртованість». «Хочемо, щоб ви були вдома!» — звучало також на мітингу, передає РБК.

Мітингувальники вимагали від іспанської влади відкликати ордери на арешт, звільнити і дозволити повернутися на батьківщину всім каталонським політикам, які перебувають в попередньому ув'язненні за звинуваченнями, пов'язаними з проведенням незаконного референдуму про незалежність.

В акції, як зазначає місцева газета El Pais, взяли участь у тому числі активісти платформи «Демократія і співіснування». Ця організація, як уточнює видання, була створена нещодавно, однак у неї вже встигли увійти десятки політичних і громадських організацій, в тому числі націоналістична «Каталонська національна асамблея», некомерційна організація Òmnium Cultural, створена для просування каталонської мови та поширення каталонської культури, а також профспілки «Робочі комісії» та «Загальний союз трудящих».

Обраний у січні спікером каталонського парламенту Роджер Торрент також взяв участь у мітингу. Коментуючи ситуацію, він заявив, що хода в Барселоні є «демонстрацією єдності». Вона, на його думку, покликана «захищати колективні та індивідуальні права місцевих мешканців перед обличчям загроз свобод». Мова в даному випадку, як підкреслив Торрент, йде про демократію і про припинення «політичних судових розглядів», а не про нові «політичні проекти». Разом з мітингувальниками по проспекту Паралель, як підкреслює La Vanguardia, також пройшовся колишній глава каталонського уряду Артур Мас.

Мітинг у Барселоні відбувся рівно через шість місяців після арешту лідера організації «Каталонська національна асамблея» Жорді Санчеса (в момент поміщення його під варту він також був обраний в каталонський парламент) і голови Òmnium Cultural Жорді Куішара. Всього ж на даний момент в мадридських в'язницях за звинуваченням у причетності до організації референдуму про незалежність Каталонії знаходяться дев'ять політиків. Також іспанський суд видав міжнародні ордери на арешт ще шести політичних діячів Каталонії, які зараз перебувають за межами країни.

Під варту Мадрид хоче взяти в тому числі колишнього голову уряду Каталонії Карлеса Пучдемона. Він зараз перебуває в Німеччині. 5 квітня справу каталонського політика розглядав суд у Шлезвіг-Гольштейн, який згодом дозволив випустити Пучдемона під заставу. Одночасно суд допустив його екстрадицію до Іспанії, однак за умови, що на батьківщині його притягнуть до відповідальності не за підбурювання до заколоту, а за розтрату бюджетних коштів.

Всього суддя Верховного суду Іспанії у зв'язку з референдумом про незалежність, який Мадрид вважає незаконним, пред'явив звинувачення 25 каталонським політикам.