Давід Гета про смерть ді-джея Avicii: сталося щось дійсно жахливе

Французький ді-джей Давід Гета прокоментував несподівану смерть свого колеги Тіма Берглінга, відомого як Avicii.

Гета висловив співчуття з приводу того, що сталося і згадав про спільну роботу з Avicii в студії.

«Сталося щось дійсно жахливе. Ми втратили друга з таким прекрасним серцем, і світ втратив неймовірно талановитого музиканта. Дякую за твої чудові мелодії, час, який ми розділили в студії, граючи разом як ді-джеї, або просто насолоджуючись життям як друзі», – написав музикант на своїй сторінці в Twitter.

Something really horrible happened. We lost a friend with such a beautiful heart and the lost world an incredibly talented musician. Thank you for your beautiful melodies, the time we shared in the studio, playing together as djs or just enjoying life as friends.

RIP @Aviciipic.twitter.com/IGiTYetJcq