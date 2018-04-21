Давід Гета про смерть ді-джея Avicii: сталося щось дійсно жахливе

00:35, 21 квітня 2018
Світ
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Девід Гетта і Тім Берглинг / фото twitter.com/davidguetta

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Гета висловив співчуття з приводу того, що сталося і згадав про спільну роботу з Avicii в студії.

«Сталося щось дійсно жахливе. Ми втратили друга з таким прекрасним серцем, і світ втратив неймовірно талановитого музиканта. Дякую за твої чудові мелодії, час, який ми розділили в студії, граючи разом як ді-джеї, або просто насолоджуючись життям як друзі», – написав музикант на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, шведський діджей і музичний продюсер Тім Берглінг, відомий, як Avicii, помер в Омані. За словами його агента Діани Барон, 28-річний музикант знайдений мертвим в оманському місті Маскат 20 квітня.

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Теги: #світ#музика