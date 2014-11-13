"Лікарі без кордонів" випробують нові ліки проти Еболи - BBC

Гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" проведе клінічні випробування нових методів лікування лихоманки Ебола в трьох лікувальних центрах в Західній Африці, повідомляє BBC Україна.

Медичний персонал використовуватиме два препарати зі списку Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також плазмову терапію, яку схвалила ВООЗ.

Метою випробувань є збереження життя пацієнтів в перші критичні 14 днів хвороби.

За даними ВООЗ, 5160 людей вже померли від лихоманки Ебола. Інфікованими вважаються понад 14 тисяч осіб, майже всі в Західній Африці.

Частота нових випадків зараження не збільшується в Гвінеї та Ліберії, але залишається високою в Сьєрра-Леоне, заявляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

У середу смерть трьох людей від лихоманки також зафіксували в Малі.

"Сподіваємось на реальне лікування", - сказала представник організації "Лікарі без кордонів" Аннік Антіренс.

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За її словами, організація працювала спільно з британськими, французькими і бельгійськими дослідниками, аби дати хворим на Еболу більше шансів на виживання.

"Це безпрецедентне міжнародне партнерство, яке становить надію для пацієнтів, щоб, нарешті, отримати реальне лікування", - сказала речниця організації.

Випробування проводитимуть у медичних центрах Гвінеї: в Гекеду та в Конакрі. В першому центрі використовуватимуть препарат "Favipiravir", а в другому - плазму з антитілами.

Ще визначається місце, де застосовуватимуть антивірусний препарат "Brincidofovir".