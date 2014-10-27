Невідомі погрожують поширити вірус лихоманки Ебола в Чехії

Невідомі шантажисти погрожують Чехії поширенням в громадських місцях вірусу Ебола, повідомив на спеціально скликаній з цього приводу прес-конференції заступник президента республіканської поліції Зденек Лаубе, передає РИА Новости.

"Невідомі шантажисти погрожують Чехії поширенням в громадських місцях вірусу Ебола", - сказав Лаубе.

Ніяких подробиць щодо загрози жителям республіки, про те, яким чином отримана ця інформацією і хто за нею може стояти, поліція поки не повідомляє. Але, за словами, Лаубе, повідомлення про загрозу слід сприймати "дуже серйозно".

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За даними TV Nova, отриманим від її джерел у поліції, шантажисти вимагають від чеської влади один мільйон євро в трьох виплатах у кріптовалюті біткоін.

Чеський прем'єр Богуслав Соботка назвав шантажистів "гієнами, що використовують актуальну ситуацію в світі з даною хворобою".

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Досі в Чехії не було зареєстровано вірусоносіїв Еболи. П'ять пацієнтів протягом останнього місяця були госпіталізовані з підозрою на захворювання цієї смертельно небезпечної лихоманки, однак проведені аналізи кожен раз свідчили про інші хвороби. З минулого тижня в усіх міжнародних аеропортах Чехії введено контроль за медичним станом пасажирів.

Крім однієї з празьких лікарень, що спеціалізується на складних інфекційних захворюваннях, потенційних пацієнтів з вірусом Еболи може прийняти також центр медико-біологічної охорони міноборони в Тіхоніне.