Депутатів-корупціонерів у ПАРЄ викрила "ідеальна" англійська мова

Депутати, які погано знають англійську, подавали звіти написані без жодних помилок, що викликало у слідчих підозру.

Зовнішня слідча група, яка розслідувала системний підкуп депутатів ПАРЄ з боку уряду Азербайджану, довела провину кількох фігурантів завдяки проблемам з перекладом.

Як повідомляє "Європейська правда", один із фігурантів колишній президент ПАРЄ іспанець Педро Аграмунт погано знає англійську мову, але при цьому він надавав витончено написані документи, коли був доповідачем з питань Азербайджану.

"Коментарі, які Аграмунт надавав до звітів, були написані такою доброю англійською мовою, що було очевидно: їх писав не він", - пригадує один зі свідків.

Читайте такожПостпред України про звіт щодо корупції в ПАРЄ: це початок великого скандалуПодібна ситуація сталася із іспанським депутатом Жорді Шукла, який очолював місію ПАРЄ на виборах в Азербайджані в 2015 році, попри те, що ОБСЄ взагалі відмовилася спостерігати за тими виборами.

"Передвиборчу доповідь місії, викладену на семи сторінках і написану досконалою англійською мовою, Шукла підготував протягом 45 хвилин", - розповів один з учасників поїздки.

У свій захист депутат заявив, що документ писав каталонською мовою, а з перекладом йому допомогла його колега з Іспанії. Однак слідчі засумнівалися у цій інформації, коли зв'язалися з "перекладачкою".

"У заяві, написаній англійською з помилками, вона підтвердила, що Шукла просив її залишатися на зв’язку, щоби скласти кілька текстів англійською. Співробітники ПАРЄ вважають, що заява (місії спостереження за виборами) була підготовлена кимось, хто тісно пов'язаний з Азербайджаном", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня зовнішня слідча група оприлюднила свій звіт, у якому підтвердила системну корупцію в ПАРЄ.

У звіті вказані імена 5 депутатів: Педро Аграмунт (Іспанія), Флоріан Преда (Румунія), Штефан Шеннах (Австрія), Самед Сеідов (Азербайджан) та Жорді Шукла (Іспанія).