"Світовий безлад": шведський дипломат розповів про можливі наслідки політики Трампа

"Сучасну епоху визначає лють президента США Дональда Трампа, ревізіонізм глави РФ Володимира Путіна і невгамовні амбіції президента Китаю Сі Цзіньпіна", - вважає дипломат.

Дипломат, колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що в останні роки світ вступив у нову фазу. Політику ідеалізму і надії змінила політика ідентичності і страху.

На його думку, західні країни одна за одною піддаються цій тенденції. Про це він написав у журналі "Новое время".

Він вважає, що найбільше її вияви помітні у двох англосаксонських державах: саме тих, завдяки яким став можливим попередній період глобального прогресу.

"Політику Сполученого Королівства після червня 2016 року, коли відбувся Брексіт, можна вважати воістину трагічною. Британії не вдається знайти концепцію суверенітету, яка допомогла б зберегти її міжнародний авторитет та вплив після виходу з Європейського союзу. Колишнє глобальне державне бачення змінилося локальними негараздами. У сумбурної політики Білого дому Трампа наслідки ще гірше. Протягом десятиліть Білий дім був символом глобального лідерства. Сьогодні він перетворився в джерело войовничої риторики. Виходячи з стратегії державної безпеки адміністрації Трампа, США все ще захищають світовий порядок. Правда, тепер він трохи інший: непродуктивний і заснований на самозахист держав", - вважає Більдт.

Він зазначив, що майбутнє, яке передбачає таке світовий устрій, визначається конфліктами між суверенними державами. "США могли б дати зрозумілу відповідь російської агресії в Східній Європі і зростаючим амбіціям Китаю на світовій арені, якщо б переглянули свою військово-стратегічну доктрину. Першочерговою реакцією президента США має бути захист світового порядку від наростаючих загроз, внесення поправок у зв'язку з новими обставинами. Для вирішення проблем зміни клімату, зростання міграції і революції в області інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) потрібні нові міжнародні угоди щодо захисту інтересів суверенних країн", - підкреслив дипломат.

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На думку Більдта, замість цього заяви адміністрації Трампа скоріше спрямовані на підрив будь-якого розуміння порядку.

"Схоже, США керуються баченням Гоббс і хочуть отримати першість у майбутній боротьбі за глобальне панування. Слідуючи цій логіці, міжнародна торгівля має регулюватися не правилами та інститутами, а односторонніми протекціоністськими заходами і політикою "викручування рук". А до таких об'єднань, як ЄС, які прагнуть забезпечити порядок і стабільність з допомогою інтеграції, стануть ставитися з байдужістю. Якщо не з презирством. Бачення Гоббс в Білому домі лише на руку Китаю", - вважає він.

Дипломат зазначив, що чим менше глобальних правил, тим з меншими перешкодами Китай зіткнеться на шляху до своєї світовому впливу.

"У такому сценарії Захід, звичайно, програє. Причому в широкому сенсі: програє не тільки Європа, але і такі держави, як Індія, які залишаться прихильниками ліберальної демократії, економічної відкритості і цінностей, що лежать в основі дивного періоду після холодної війни. Навіть якщо вдасться уникнути найгіршої версії подій, Захід зіткнеться з новим світом і новими гравцями з їх власними вимогами до майбутнього. Тому для західних держав стане фатальною помилкою відмова від ідей та інститутів, які забезпечили їм процвітання і стабільність в попередні десятиліття", - додав він.

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