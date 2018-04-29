Росія намагалась втрутитись у британські вибори за допомогою ботів у Twitter - ЗМІ

Спеціалісти знайшли у мікроблозі понад 6 тисяч російських ботів, які розповсюджували пропаганду проти консерваторів.

Росія намагалась вплинути на результати минулорічних виборів у Великій Британії, підтримуючи лідера лейбористів Джеремі Корбіна за допомогою тисяч ботів у соцмережах.

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Про це йдеться у матеріалах розслідування Sunday Times, що було проведено разом з Університетом Суонсі. Зазначається, що результати дослідження свідчать про наявність організованої спроби привести Корбіна до перемоги, «атакуючи» громадськість позитивними повідомленнями про лейбористів через акаунти у Twitter, створені перед виборами.

В той же час, створені російською стороною облікові записи, виявлені в ході дослідження, широко розповсюджували негативну пропаганду проти консервативної партії. Коментарі на кшталт «Торі буквально вбивають наших дітей» розповсюджувались через ретвіти автоматизованих російських облікових записів, що використовували фейкові англійські жіночі імена.

В ході аналізу 20 тисяч підозрілих твітів було виявлено, що 6500 російських облікових записів, які висловлювались на підтримку лейбористів, були ботами. Вони створювались у величезній кількості в один і той самий час перед виборами, і згодом були заблоковані.

Фахівці Університету Суонсі зазначають, що російські боти використовувались навмисне, з метою впливу на вибори – в підтримку лейбористів та проти консерваторів. Зазначається, що викриті облікові записи та їх поведінка можуть бути лише «верхівкою айсбергу» російської операції.

Більша частина пропаганди зосереджувалась на ключових подіях під час виборів (окрема, боти активно критикували Терезу Мей через теракт в Манчестері, оскільки вона раніше була міністром МВС та відповідала за скорочення кількості полісменів).

Раніше Комітет розвідки палат представників США, більшість у якому за республіканців, опублікував остаточний звіт про втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

В повідомленні говориться, що Росія протягом десятиліття активно займалася інформаційною війною проти Заходу. Зокрема, Росія прагнула розколоти США через кіберратаки та соціальні мережі.

У той же час повідомляється, що не було виявлено доказів того, що виборчий штаб Дональда Трампа вступив у змову з Москвою під час президентської кампанії 2016 року.