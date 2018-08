У переможниці Євробачення-2018 Нетти зламався головний трофей - кришталевий мікрофон

Супервайзер "Євробачення" Йон Ула Санд вручив Нетті ще один "кришталевий мікрофон".

Переможниця "Євробачення-2018" Нетта Барзілай з Ізраїлю після свого тріумфу на музичній першості дала прес-конференцію.

Про це повідомляє ТСН. Цікаво, що під час прес-конференції супервайзер "Євробачення" Йон Ула Санд вручив Нетті ще один трофей – "кришталевий мікрофон". Як з’ясувалося, той, що Нетті вручив переможець "Євробачення-2017" Сальвадор Собрал – зламався.

"Я чув, що твій трофей зламався, тож я приніс тобі ще один", - сказав супервайзер "Євробачення" і привітав Нетту з перемогою.

Як відомо, Євробачення в цьому році вперше пройшло в Португалії на арені Altice в Парку Націй. Фінальне шоу Євробачення відбулося в суботу, 12 травня. У грандіозному концерті взяли участь конкурсанти з 26 країн. За підсумками глядацького голосування і голосування професійного журі перемогу здобула співачка з Ізраїлю Нетта, друге місце посіла представниця Кіпру Елені Форейре з піснею Fuego, на третьому місці виявився учасник з Австрії Цезар Семптон з піснею Nobody But You.