На конференції ООН прийнята програма по боротьбі з голодом і ожирінням

"Ця конференція - новий етап наших зусиль з викорінення голоду і недоїдання всюди в світі. Я вітаю уряди з успішним завершенням переговорів щодо Римської декларації з питань харчування та Рамковій програмі дій",- заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, повідомляє "Центр новин ООН".

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В ООН також відзначили, що за 20 років у світі стало на 200 млн менше голодуючих, однак 805 млн людей як і раніше недоїдають. Недостатнє харчування є основною причиною 45% всіх випадків дитячої смертності. 51 млн дітей у віці до 5 років виснажені, 17 млн - знаходяться в стані крайнього виснаження. У той же час у світі зростають продовольчі втрати і масштаби ожиріння. На сьогоднішній день 42 млн дітей у віці до 5 років мають надлишкову вагу, і більш 500 млн дорослих страждають ожирінням.

"Сьогодні понад 100 країн світу взяли на себе зобов'язання до 2025 року покінчити з голодом. Багато країн пообіцяли боротися з ожирінням",- зазначив Пан Гі Мун. Він підкреслив, що необхідно подвоїти зусилля в цій області і висловив надію, що держави оперативно приймуть національні програми, засновані на римських документах.

"Ми володіємо знаннями, досвідом і ресурсами, необхідними для того, щоб покласти край всім формам неповноцінного харчування. Уряди повинні взяти на себе провідну роль в цьому процесі. Але поштовхом до поліпшення глобального харчування мають стати спільні зусилля з участю організацій громадянського суспільства і приватного сектору",- заявив генеральний директор ФАО Граціану да Сілва.

Конференція в Римі проходить під егідою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Відзначимо, що на заході присутній міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка. Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, в ході візиту він провів двосторонню зустріч з міністром продовольства Бангладеш Камралом Ісламом, під час якої обговорювалися умови подальшого співробітництва, підписання та виконання контракту на постачання українського зерна.