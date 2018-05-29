Лавров назвав «грою в русофобію» пропозицію виплатити компенсації родичам загиблих у катастрофі МН17

Глава МЗС РФ поскаржився, що слідча група відкидає всі документальні свідчення щодо збиття російським ракетним комплексом «Бук» малайзійського «Боїнга» влітку 2014 року, які багаторазово надаються Росією.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав «грою в русофобію» пропозицію Австралії та Нідерландів виплатити компенсації родичам загиблих у результаті збиття російським ракетним комплексом «Бук» малайзійського «Боїнга» (рейс МН17) влітку 2014 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції в Мінську.

За словами Лаврова, Росію як у справі про отруєння у Великій Британії Сергія і Юлії Скрипалів, так і в справі атаки на малайзійський літак, звинувачують «бездоказово».

«При цьому відкидаються всі багаторазово представлені нами документальні свідчення того, що це, як мінімум, некоректно заявляти на даному етапі, включаючи результати натурних випробувань, які надав слідчим концерн «Алмаз-Антей», виробник комплексів «Бук» і первинні дані з наших радарів, згідно з якими ракета не могла злетіти з тієї точки, звідки її було запущено за твердженнями слідства. Все це було проігноровано. Звучали досить легковажні заяви про те, що радар просто не побачив ракету, бо вона дуже швидко летіла. У фахівців це не викликає нічого, крім посмішки», - заявив він.

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Лавров додав, що на прес-конференції з приводу катастрофи малайзійського «Боїнга» було заявлено, що розслідування далеко не закінчене і виявлення винних триває, але вже на цій стадії російська сторона повинна погодитися на вступ у переговори з Австралією та Нідерландами для узгодження розмірів компенсації.

«Один в один логіка, яка була застосована в т.зв. «Справі Скрипалів», коли було сказано, що «дуже ймовірно» це зробили росіяни, тому визнайте свою вину, а розслідування будемо продовжувати, і воно досі не закінчене.

Така спокуса пограти на русофобії, привернути до себе увагу, відволікти своє населення і світову громадськість від тих проблем, які сам відчуваєш, - це зовсім не та лінія, яка потрібна сьогодні в міжнародних відносинах», - зазначив глава МЗС РФ.

За його словами, якщо хтось хоче підігравати колам за океаном, які нагнітають конфронтацію, то це сумно.

«Ми з цим навряд чи можемо щось зробити, крім протиставлення цьому твердої лінії з відстоювання своїх інтересів, правди, справедливості в міжнародних відносинах, протидії подвійним стандартам і підтвердження нашої відкритості до рівноправного, взаємповажного, без будь-яких ультиматумів діалогу з усіх без винятку питань», - додав він.

При цьому Лавров заявив, що в Росії відчувають, що у серйозних, солідних європейських країн, в тому числі згаданих Німеччини, Франції, Італії та цілого ряду інших, є розуміння ненормальності ситуації, атмосфери і того, що її було створено штучно і марно.

«Однак «вода камінь точить», «час лікує» - можна навести багато подібних прислів'їв. Переконаний, що в кінцевому підсумку необхідність домовлятися, а не диктувати свої умови запанує в умах і практичних діях західних політиків», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, був збитий 17 липня 2014 роки над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається спільна слідча група, до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України. Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

24 травня 2018 року спільна слідча група представила додаткові докази ключової ролі Росії в трагічній катастрофі лайнера. Група дійшла висновку, що ЗРК «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належить 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав робити кроки для притягення Росії до відповідальності за збитиття рейсу MH17. Притягенння Росії до відповідальності здійснюватися окремо від переслідування винних у цьому осіб. Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

Нідерланди і Австралія 25 травня звернулися до Росії із закликом вступити в переговори щодо знаходження рішення, яке б дозволило забезпечити справедливість у зв'язку з величезними стражданнями і шкодою, завданою збиттям MH17.

25 травня високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні закликала РФ визнати свою відповідальність за збиття малайзійського літака.