В Росії за секретним указом знищують дані про репресованих

Точна кількість засуджених в роки радянських репресій невідома. Згідно з підрахунками міжнародного товариства "Меморіал", загальна кількість репресованих становить не менше 12 мільйонів чоловік.

У Росії на підставі засекреченого міжвідомчого наказу 2014 року знищуються архівні облікові картки з відомостями про репресованих в СРСР.

Про це директор Музею історії Гулагу Роман Романов повідомив раднику президента РФ Михайлу Федотову, попросивши його розібратися в ситуації, передає "Коммерсант".

Знищення карток означає повне видалення інформації про перебування засуджених в системі Гулагу, йдеться в листі. Дослідники минулого отримали відповіді з МВС, у яких йшлося про знищення архівних облікових карток засуджених.

"У разі якщо укладений помирав або гинув у таборі, його особиста справа відправлялася на безстрокове зберігання,— пояснив Романов.— А якщо людина звільнялася, то її справа знищувалася, але складалася архівна картка, де вказувалися ПІБ, рік і місце народження, пересування в'язня між таборами і табірними пунктами, а також дата звільнення». Про практику знищення карток дізнався один з партнерів музею, дослідник Сергій Прудовський.

Він розшукував інформацію про репресованому селянина Федора Чазова. «Я запросив УМВС по Магаданської області. Вони відповіли, що особиста справа ув'язненого була знищена ще в 1955 році згідно наказу тих років. При цьому з'ясувалося, що архівна облікова картка теж була знищена»,— розповів він.

На його питання, на якій підставі це зроблено, йому повідомили, що є міжвідомчий наказ під грифом «для службового користування» від 12 лютого 2014 року «Про затвердження настанови з ведення та використання централізованих оперативно-довідкових, криміналістичних та розшукових обліків, що формуються на базі органів внутрішніх справ РФ».

Цей наказ підписаний спільно з МВС, Мін'юстом, МНС, Міноборони, ФСБ, ФСКН, ФМС, ФСТ, СЗР, а також Генпрокуратурою та Державною фельд'єгерською службою. Також наголошується, що картки підлягають зберіганню до досягнення засудженими 80-річного віку.

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Це не єдиний приклад знищення матеріалів. У 2014 році мешканка Московської області Ніна Трушина намагалася знайти інформацію про свого родича, засудженого у 1939 році, і отримала відповідь з УМВС по Магаданської області про те, що облікова картка відкладена на знищення на підставі службового наказу.

Тоді вона подала позов у Верховний суд РФ, вказавши, що наказ, що зачіпає її права, засекречений і офіційно не опублікований, що суперечить ч. 3 ст. 15 Конституції РФ. Проте ВС залишив позов без задоволення, вказавши, що наказ містить службову інформацію, а указ президента РФ від 1996 року дозволяє не публікувати документи, що зачіпають права людей, якщо в них є конфіденційна інформація, до якої, згідно з указом президента РФ за 1997 рік, віднесена службова інформація. Конституційний суд РФ відмовив у прийнятті позову, пояснивши, що поліція зберігає і знищує дані на підставі законів.

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