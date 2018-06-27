Вплив росіян на президентські вибори в США ще не виміряно до кінця – Google

В Google заявили, що брудні політичні технології існували задовго до епохи соцмереж, просто кілька десятиліть тому їх не помічали.

Вплив російської сторони на президентські вибори в США 2016 року все ще не заміряно до кінця, і російським хакерам частково приписують «заслуги», до яких вони причетні, заявив топ-менеджер Google, глава технологічного інкубатора Jigsaw Джаред Коен.

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В інтерв'ю журналу «Новое время» Коен відзначив, що в США знають про втручання Росії у вибори, і знають способи, якими вона намагається це робити.

«Ми можемо захистити вразливі місця, якщо будемо досить обережні з відповідями і припущеннями сьогодні. Однак до кінця ще не виміряли вплив росіян на вибори в США. Мені здається, ми частково приписуємо їм заслуги, до яких вони не мають стосунку», – зазначив експерт.

Коен нагадав, що брудні політичні технології існували задовго до епохи соцмереж, просто ще кілька десятиліть тому їх не помічали.

«Зараз у політиків набагато більше інструментів для таргетування свого електорату, ніж будь-коли в історії. А ми, в свою чергу, все це бачимо, обговорюємо і жахаємося. Світ за останні 50 років став краще, але оскільки у нас зараз більше інструментів виявляти проблеми, то ми думаємо, що, навпаки, стали жертвою регресу. Насправді це не так», - зазначив він.

Експерт також констатував, що брудні політичні інтернет-технології, найчастіше, не приносять їх ініціаторам серйозних результатів.

«Насправді ані DDoS-атаки,ані безліч інших кібератак, ані всілякий спам, ані тролінг в соціальних мережах не приносять їх ініціаторам істотних результатів. Але це все продовжує існувати. Чому — загадка. Найбільші веб-гравці мають звернутися до тактики колективної дії, думати стратегічно, щоб відповісти на ці виклики», – констатував він.

Нагадаємо, у квітні Комітет розвідки Палати представників США, більшість в якому за республіканцями, опублікував остаточний звіт про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Читайте повне інтерв'ю Джареда Коена у свіжому випуску тижневика «Новое время» (27 червня, №24 (200).