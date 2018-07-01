Радник Трампа обговорив з Путіним втручання РФ в американські вибори та анексію Криму

Радник Трампа зазначив, що у питанні Криму їм "доведеться визнати наявність розбіжностей" у позиціях РФ та США.

Радник Білого дому з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що в ході зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним обговорив втручання РФ в американські вибори 2016 року, а також тему Криму.

Як повідомляє Reuters, про це Болтон заявив у програмі Face the nation на телеканалі CBS.

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"Питання, пов'язане з виборами, було одним з тих, які ми обговорювали", - зазначив Болтон і додав, що Путін заявив, що Росія не втручалася в американські вибори.

Також Болтон та Путін обговорили питання Криму.

«Президент Путін був досить відвертий зі мною з приводу приєднання Криму до Росії. Я відповів, що в цьому питанні нам доведеться визнати наявність розбіжностей", - сказав Болтон, зазначивши, що позиція США залишається незмінною.

Як повідомляв УНІАН, на зустрічі у Москві порушувалося також питання санкцій проти РФ.

«Я хочу сказати, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. І це питання також може бути порушено на саміті ЄС у четвер-п'ятницю. Наша позиція полягає в тому, що санкції повинні залишатися», - сказав Болтон.