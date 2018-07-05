В Європі арештована група незаконних торговців предметами старовини

Правоохоронні органи встановили, що злочинці вели незаконні розкопки в археологічних зонах двох сицилійських провінцій.

Правоохоронні органи Італії, Великобританії, Німеччини та Іспанії за підтримки агентств Європол і Євроюст провели операцію з затримання учасників міжнародної злочинної групи, що спеціалізується на викраденні та продажу предметів європейської археологічної спадщини.

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В ході операції під кодовою назвою «Деметра» поліція затримала 23 учасників цієї групи і вилучила понад 3 тис. предметів старовини, здобутих ними в ході незаконних розкопок у різних районах Сицилії, передає kommersant.ru. Як повідомляється на сайті військової поліції Італії, загальна вартість вилучених цінностей перевищує 20 млн євро.

Розслідування діяльності злочинного угруповання було розпочато в 2014 році в Італії. Правоохоронні органи встановили, що злочинці вели незаконні розкопки в археологічних зонах сицилійських провінцій Кальтанисетта і Агрідженто, після чого предмети старовини (багато датуються IV-V століттями до н. е.) доставлялися кур'єрами в Німеччину. Там на них готували фіктивну документацію і потім виставляли на продаж в аукціонних будинках або безпосередньо пропонували колекціонерам.

Всього за час розслідування діяльності цього угруповання на європейському ринку було виявлено та вилучено понад 25 тис. предметів старовини, включаючи монети, статуетки, глиняний посуд, загальною вартістю понад 40 млн євро. Як вважає слідство, угруповання також займалася підробкою стародавніх монет та інших предметів і відкрило цілу мережу підпільних майстерень, які випускали таку продукцію.

У числі затриманих в ході операції 20 громадян Італії, один житель Іспанії і один - Німеччини. За даними слідства, ключову роль у діяльності злочинної групи грав 64-річний арт-дилер Томас Вільям Вереш, який живе в Лондоні, і якого раніше вже кілька разів арештовували і навіть давали умовний термін за причетність до контрабанди та крадіжок предметів старовини. В рамках розслідування також розпочата перевірка діяльності двох аукціонних будинків у Мюнхені (назви не розкриваються), через які злочинці збували предмети старовини.