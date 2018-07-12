Порноактрису, яка отримала $130 тисяч від Трампа, заарештували у стрип-клубі

Адвокат заявив, що арешт Стормі Деніелс "політично мотивований".

Порноактриса Стормі Деніелс, яка раніше опинилася в центрі скандалу через зв'язок із президентом США Дональдом Трампом, арештована за те, що дозволила відвідувачу стрип-клубу в Огайо доторкнутися до себе. Про це повідомив її адвокат.

Як передає CNN, адвокат зазначив, що контакт з відвідувачем був "не сексуального характеру". За його словами, Стормі Деніелс виступала з таким же номером у "сотні" стрип-клубів по всій країні.

Адвокат припустив, що арешт політично мотивований. Він заявив, що буде оскаржувати пред'явлені Стормі Деніелс звинувачення.

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Як повідомляв УНІАН, Стормі Деніелс у березні подала на Трампа до суду. Вона заявляє, що домовленість про нерозголошення відомостей з приводу її зв'язку з політиком недійсна. За її словами, Трамп напередодні виборів 2016 року через свого адвоката Коена передав Деніелс $130 тис., але підпис під угодою про нерозголошення не поставив. Актриса пізніше додала, що готова повернути гроші, а натомість попросила не перешкоджати її спробам розповісти про стосунки з нинішнім главою держави. За словами Деніелс, у неї з Трампом був інтимний зв'язок у 2006 році. Президент США заперечує цю інформацію.

Екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані в травні став адвокатом Трампа. Він заявив, що гроші були виплачені порноакторці, щоб захистити сім'ю Трампа. При цьому заяви Стормі Деніелс він назвав такими, що не відповідають дійсності.