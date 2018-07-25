"У Росії багато понтів, мало грошей і мало сили": експерт прокоментував зустріч Трампа і Путіна в Гельсінкі

На думку економічного експерта, США можуть запровадити нові санкції проти Росії. "Трамп повинен буде показати американцям, що не здав їх інтереси", - пояснив він.

Після зустрічі лідерів РФ і США в Гельсінкі Росії загрожують нові санкції з боку Штатів.

Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на "Главреді".

"Трамп вже щосили виправдовується в США — мовляв, він не сказав. А якщо Трамп починає виправдовуватися, значить, наступний крок у напрямі посилення політики щодо Росії, щоб довести, що він — не зрадник національних інтересів Америки", — пояснив свою позицію Загородній.

За його словами, якщо на Трампа "наїжджають" вже навіть ті ЗМІ, які традиційно були лояльні до нього, то він змушений діяти інакше: "А то так недалеко і до імпічменту за звинуваченням у державній зраді, а це — в'язниця". А коли людина не хоче потрапити у в'язницю, її це сильно мотивує, додав експерт. "Так що я думаю, що проти Росії американці введуть нові санкції", — упевнений економіст.

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"Адже, по суті, що сталося? Зійшлися дві альфа-країни. Альфа-країна, яка є такою по праву, тому що вона — супердержава. І альфа-країна, яка тільки робить вигляд, що вона є такою: багато понтів, мало грошей і мало сили. Альфа-країна, яка не має ресурсів, велику альфа-країну "повозила мордою об асфальт" в особі її президента. Тепер в Америці ревуть всі інститути — і республіканці, і демократи, тому що їх образили. "Як може бути і в США, і в Росії однакова провина за цю війну? Трамп, ти що, з дуба впав?" — тепер йому саме так будуть задавати питання в Штатах", — розповів Загородній.

За його словами, відзвітувати про події в Гельсінкі змусять навіть перекладача, розпитуючи, що він там перекладав. І той під присягою в Конгресі буде давати свідчення.

"В Америці все це серйозно. Так що тепер Трамп повинен буде показати американцям, що не здав їх інтереси", — резюмував експерт.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що говорив з російським лідером Володимиром Путіним про вигоди для обох країн.