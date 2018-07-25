The Guardian: Росія на межі вибуху, попри вигадки пропаганди

13:32, 25 липня 2018
Світ
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Росіяни не об'єднані навколо Путіна, як про це говорить пропаганда / @teamnavalny у Twitter

Цього літа Чемпіонат світу з футболу створив ілюзію, ніби Росія – країна з хорошим управлінням і задоволеним населенням. Але спортивне свято закінчилось, тож росіяни повернулися до сірої реальності повсякденного життя і відсутності перспектив. А ідея про те, що весь народ об’єднаний навколо Володимира Путіна – це вигадка.

Про це пише британське видання The Guardian. Росію часто зображують двоякою. Вона нібито ділиться на путіністів і лібералів, багатих і бідних, селян і москвичів, «слов’янофілів» і прозахідних. Риторика Кремля опирається на тезі про «патріотичну» Росію, яка постійно долає мізерну опозицію, помічену тавром «п’ятої колони» якихось зовнішніх сил. Для зовнішніх спостерігачів спокусливо прийняти таку чорно-білу точку зору, в якій лідери домінують і їх любить населення. А ті, хто займає іншу позицію, - лише виключення.

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Насправді ж існує одночасно три Росії. Одна з них – путінська, збудована на олігархічній владній структурі і потужній пропагандистській машині. Друга – це Росія простих людей з багатьма шарами, але спільними проблемами. А третя ж належить професійним елітам і середньому класу, які отримали вигоду від економічного зростання на початку 2000-х і тепер мають що втрачати.

Переважна більшість із 140 мільйонів росіян хвилюються через скорочення стандартів життя, падіння рівня здоров’я і освіти населення, через матеріальну незахищеність і корупцію. Кілька тижнів тому в багатьох регіонах спалахнули протести проти урядового плану підвищити пенсійний вік. Опитування свідчать, що 8 з 10 росіян виступають проти цієї реформи. Це свідчить про зростання недовіри до влади. Багато людей починають сумніватися в тому, що система Путіна дійсно бажає їм кращого. Соціологи в «Левада Центрі» вказують на зростання рівня песимізму. Попри телевізійну пропаганду, більшість росіян не бачать жодних перспектив як для себе особисто, так і для майбутнього країни. Існує також невдоволення війною проти України і втручанням у війну в Сирії, а особливо російськими втратами в цих конфліктах.

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Ситуація, з якою має справу Путін, - це насправді класична проблема, перед якою постають авторитарні лідери. Йому потрібно демонструвати легітимність, щоб переконати внутрішні кола і потенційних суперників, що він незамінний і непереможний. Розмови про високий рівень підтримки на рівні 80% були важливими для «переконливої перемоги» на президентських виборах у березні, до яких серйозних опозиційних політиків, таких як Олексій Навальний, не допустили. Незалежні аналітики і спостерігачі на виборах досі підраховують масштаби фальсифікацій і шахрайства під час російських «виборів». В сучасній Росії треба бути неабияким сміливим, щоб викривати маніпуляції і міфи про популярність Путіна. Реальний розподіл голосів на чесних виборах, швидше за все, мав би такий вигляд: 40% утрималися б, 20% проголосували б за «маленького кандидата», а ще менше 40% підтримали б президента.

А що ж з елітами? Дуже важливо відрізняти правлячу групу, яка складається з олігархів Путіна і офіцерів спецслужб, і групу, яка не при владі, до якої входить заможний середній клас, кілька мільйонів вчених, інтелектуалів, регіональних чиновників, вчителів і підприємців. Попри корупцію і бюджетні обмеження, ці люди часто борються за те, щоб функціонувала лікарня, школа, місцева адміністрація, завод тощо. Вони ведуть власний бізнес чи вчать дітей, творять і просувають інновації. На цих людей впало важке завдання бути посередником між народом і правлячим класом. Багато з них почуваються безсилими і лишаються лояльними до режиму.

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Втім, за останнє десятиліття багато професіоналів спакували речі і поїхали з Росії. Десятки тисяч з них тепер живе в Європі, Північній Америці, Україні, Грузії і кількох містах у Азії. Вони пильно стежать за подіями вдома і сподіваються, що одного дня вони повернуться, щоб брати участь у формуванні Росії без Путіна. Втім, жорсткий Кремль може спробувати усунути цей феномен. Хоча «відтік мізків» і таланту став новим викликом для режиму.

Попри всю свою пихатість, Путін боїться поєднання мобілізації найнижчих верств і еліт. Народні скарги можуть стати загрозою, якщо їх посилять інтелектуали, журналісти і опозиційні політики. Внутрішнє соціальне роздратування, громадянські запити, молода опозиція і «тимчасова діаспора» можуть дійсно створити проблеми для Путіна. Якщо це станеться, у нього буде не великий вибір: вдатися до ще більш масштабних політичних репресій, які загонять країну в стерильний глухий кут, чи почати шукати компроміс. Останнє може призвести до втрати влади президента і його особистого багатства.

Путін не демонструє жодних намірів полишати Кремль чи підготувати наступника. Йому байдуже до економічних проблеми і невдоволення середнього класу. В уряді, який він призначив у травні і який очолює ослаблий Дмитро Медвєдєв, немає жодного серйозного реформатора. У найближчі роки економісти очікують збереження слабкого зростання і посилення соціальних проблем в Росії.

Зрештою, проголошена кампанія з повернення статусу глобальної сили може виявитися неспроможною об’єднати суспільство і еліти навколо автократа. Росіяни хочуть захисту від скорочення стандартів життя.  Багато з них підозрюють, що пенсійна реформа потрібна Кремлю для того, щоб збільшити витрати на військові авантюри і особисте збагачення правлячої верхівки. Режим намагається відвернути увагу від депресії в російській економіці, провокуючи конфронтацію із Заходом. Але ця авантюра дорога, непродуктивна і не дуже популярна. Путін швидше збереже свій курс, ніж піде на ризики лібералізації і відповідальності.

Російські лідери, стурбовані еліти і песимістичне населення перебувають у дуже нестійкій рівновазі. Три Росії починають все більше усвідомлювати, на скільки нестабільне їхнє становище. Вони дуже пильно дивляться одна на одну. Путінізм як формула «стабільності» вичерпав себе.

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Теги: #Росія#реформа#Путін#Кремль