Нобелівську премію миру вручили активістці з Пакистану та правозахиснику з Індії

Активістка з Пакистану Малала Юсуфзай, яка бореться за право на освіту для мусульманських дівчат, і захисник прав дітей з Індії Кайлаш Сатіартхі розділили Нобелівську премію миру на церемонії в Осло, повідомляє BBC.

Напередодні вручення премії Малала розповіла в інтерв'ю Бі-бі-сі, що зайнялася б політичною кар'єрою, якщо б це послужило на користь країні. Малала, яка пережила замах екстремістів-талібів, сказала, що мріє одного разу стати прем'єр-міністром Пакистану.

У свою чергу Кайлаш Сатіартхі заявив, що премія миру відкриває для нього "величезні можливості".

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Юсуфзай і Сатіартхі отримали високу нагороду з рук голови Норвезького Нобелівського комітету Турбйорна Ягланда у присутності короля Норвегії Гаральда V.

Зазначається, що 17-річна Малала Юсуфзай вела кампанію за освіту пакистанських дівчат, коли в жовтні 2012 року екстремісти-таліби вчинили на неї напад. Вона отримала важке вогнепальне поранення в голову і після операції у Великобританії залишилася в цій країні.

Малала стала наймолодшим лауреатом в історії Нобелівської премії. Після церемонії вручення вона виступила перед присутніми, розповівши про свою діяльність та плани на майбутнє.

Заслуга 60-річного Кайлаша Сатіартхі з Індії полягає в тому, що він врятував десятки тисяч дітей, які працювали на небезпечних виробництвах. Його життю не раз погрожували, а двоє його колег були вбиті.

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У формулюванні Нобелівського комітету мовиться, що Юсуфзай та Сатіартхі спільно нагороджені Нобелівською премією миру 2014 року "за їх боротьбу проти попрання прав дітей та молодих людей і за права дітей на освіту"

Лауреати розділять навпіл нагородний фонд у розмірі 1,4 млн доларів.

Члени комітету відзначили особливу важливість того, що мусульманка і індуїст об'єднали зусилля у спільній боротьбі проти екстремізму і за освіту дітей.