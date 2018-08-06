"Ми не можемо показувати бородату жінку": Туреччина пояснила причини бойкоту конкурсу "Євробачення"
Туреччина не має наміру відмовлятися від бойкоту міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", стверджує гендиректор турецького державного телеканалу TRT Ібрахім Ерен.
"Як громадське телемовлення ми не можемо в 21.00, коли діти ще не сплять, показувати в прямому ефірі когось на зразок бородатого австрійця у спідниці, який не вірить в статеву приналежність і каже, що він і чоловік, і жінка", - заявив Ерен, виступаючи в стамбульському Університеті імені Ібн Хальдуна 4 серпня, повідомляє газета Hürriyet.
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В якості іншої причини бойкоту Ерен назвав незгоду з системою голосування. Він також розповів, що говорив з представниками Європейського мовного союзу (EBU), про те, що той "відступає від власних цінностей". "У результаті інші країни також покинули "Євробачення", передає DW.
"В EBU панує ментальний хаос, і в цьому винне його керівництво. Якщо вони зможуть виправити ситуацію, то ми знову приєднаємося до "Євробачення", - заявив Ерен.
Туреччина оголосила пісенного конкурсу бойкот у 2012 році на знак незгоди зі зміною системи голосування. Згідно з чинними правилами, у голосуванні в рівній мірі беруть участь журі та глядачі. Крім того, у фінал автоматично проходять представники п'яти країн, що платять найвищі внески до EBU (Іспанія, Італія, Великобританія, Франція і Німеччина). У 2014 році переможцем конкурсу став артист-травесті Тому Нойвірт з Австрії, відомий під сценічним псевдонімом Кончіта Вурст.