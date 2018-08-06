"Ми не можемо показувати бородату жінку": Туреччина пояснила причини бойкоту конкурсу "Євробачення"

В якості іншої причини бойкоту Ерен назвав незгоду з системою голосування.

Туреччина не має наміру відмовлятися від бойкоту міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", стверджує гендиректор турецького державного телеканалу TRT Ібрахім Ерен.

"Як громадське телемовлення ми не можемо в 21.00, коли діти ще не сплять, показувати в прямому ефірі когось на зразок бородатого австрійця у спідниці, який не вірить в статеву приналежність і каже, що він і чоловік, і жінка", - заявив Ерен, виступаючи в стамбульському Університеті імені Ібн Хальдуна 4 серпня, повідомляє газета Hürriyet.

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В якості іншої причини бойкоту Ерен назвав незгоду з системою голосування. Він також розповів, що говорив з представниками Європейського мовного союзу (EBU), про те, що той "відступає від власних цінностей". "У результаті інші країни також покинули "Євробачення", передає DW.

"В EBU панує ментальний хаос, і в цьому винне його керівництво. Якщо вони зможуть виправити ситуацію, то ми знову приєднаємося до "Євробачення", - заявив Ерен.

Туреччина оголосила пісенного конкурсу бойкот у 2012 році на знак незгоди зі зміною системи голосування. Згідно з чинними правилами, у голосуванні в рівній мірі беруть участь журі та глядачі. Крім того, у фінал автоматично проходять представники п'яти країн, що платять найвищі внески до EBU (Іспанія, Італія, Великобританія, Франція і Німеччина). У 2014 році переможцем конкурсу став артист-травесті Тому Нойвірт з Австрії, відомий під сценічним псевдонімом Кончіта Вурст.