New York Times: Загадкова смерть росіян в Африці викриває зловісні наміри Кремля

У історії про загибель російських журналістів дуже багато прогалин.

Троє журналістів з Росії вирушили у охоплену кривавими сутичками Центрально-Африканську Республіку, щоб розслідувати те, як Кремль використовує найманців, щоб проектувати свою силу в Африці, Сирії і інших далеких землях. Через три дні їх вбили. Найвірогідніше, росіян застрелили місцеві грабіжники на дорозі, якою багато інших людей в той же день проїхали без пригод.

Про це пише New York Times, додаючи, що загиблих журналістів звали Орхан Джемель, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко. У колишній колонії Франції вони розслідували активність групи під назвою «Вагнер», яку заснував колишній російський офіцер розвідки і близький друг президента Володимира Путіна. Їхнє вбивство невідомими нападниками не лише проливає світло на роль найманців, які стали брудним інструментом Росії у спробах завоювати статус «великої держави» на світовій арені. Стає очевидним і те, що Кремль намагається повернутися в Африку, яка в часи Холодної війни була зоною протистояння Заходу проти Сходу. Москва покинула континент після 1991 року, коли СРСР розвалився.

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Росія під керівництвом Путіна з усіх сил намагається відновити свою присутність на втрачених територіях. І йдеться не лише про Україну і інші пострадянські країни, а й про далекі землі, такі як Сирія, а тепер ще й Африка. В часи Холодної війни Кремль вів приховану війну проти Заходу на території від Сомалійського півострова до Мозамбіку і Анголи. Тепер дипломатичні і військові відбитки Москви були помічені і в інших африканських країнах, зокрема в Судані. Від його лідера Омара аль-Башира відвернувся Захід, але російський уряд став на його бік. В листопаді аль-Башир запропонував Путіну збудувати свою військову базу на узбережжі Червоного моря.

«Росія захоплює Африку без бою», - нещодавно проголосило російське пропагандистське видання «РИА Новости».

Троє російських журналістів, яких поховали у Москві у вівторок, вочевидь загинули в результаті умисної атаки, коли їхали після заходу сонця в Сібут за 115 миль від столиці ЦАР. Згідно з нещодавнім звітом ООН, російські військові «інструктори» розгорнули там свою базу, щоб нібито підтримати служби безпеки африканської країни. В МЗС РФ підтвердили, що відправили в ЦАР 175 таких «інструкторів».

Єдиний свідок вбивства російських журналістів, був схоплений і утримується урядом. Це лише поглиблює загадковість того, що сталося.

«Багато речей не сходяться», - сказав дослідник Human Rights Watch Люїс Мадж, який сам нещодавно їхав тією ж дорогою, на якій вбили росіян.

Російський МЗС зазвичай роздратовано коментує атаки проти громадян РФ закордоном і вимагає одразу ж когось покарати. Але цього разу у відомстві висловили співчуття і звинуватили самих же жертв, наголосивши, що у них нібито не було офіційної акредитації. А в ЦАР вони приїхали як туристи, а не журналісти. Державна російська пропаганда кинулася критикувати не вбивць росіян, а олігарха Михайла Ходарковського, який фінансує розслідування діяльності найманців «Вагнера».

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Дивна історія повернення Росії в Африку почалася минулого жовтня, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся в Сочі з президентом ЦАР Фостеном-Аржанжем Таудерою. Вони обговорили «потенціал партнерства у добуванні корисних копалин» і «практичну співпрацю» в інших сферах. Таудера після того призначив росіянина Валерія Жарова своїм радником з національної безпеки.

Перші ознаки того, в якому напрямку рухається ця «співпраця» між ЦАР і Росією, з’явилися в січні, коли діти колишнього диктатора країни Жана-Баделя Бокасси поскаржилися на «російських солдатів», які напівголі бігали навколо могили їхнього батька в місті Беренго. В листі протесту, оприлюдненого через юриста в Парижі, вони описали загадкових росіян, які без дозволу розбили табір у місцевому палаці, а потім знесли меморіал на честь Бокасси.

Табір в Беренго був першою точкою, яку відвідали загиблі російські журналісти, коли прибули в ЦАР у червні. Їм не дозволили увійти, наказавши спочатку отримати дозвіл від Міністерства оборони африканської країни. Вони так і не змогли добитися, щоб їм дали такий дозвіл. Тому вони вирушили в місто Сібут, де була інша база Росії і поблизу якого їх убили.