Росія розгортає військові сили вздовж узбережжя Арктики, Британія готується захищатися

Згідно зі звітом парламентського комітету з оборони, Британія істотно поступається Росії за своїми військовими можливостям в Арктиці.

Британії необхідно розширити свою присутність в Арктиці, щоб стримати просування Росії в цьому регіоні. Про це йдеться у звіті комітету по обороні британського парламенту.

Як передає Бі-бі-сі, членам парламенту розповіли, що російський президент Володимир Путін розгортає значні військові сили уздовж арктичного узбережжя. Це відбувається в той час, коли Північний Льодовитий океан втрачає свій крижаний покрив через кліматичні зміни, що відкриває можливості для видобутку там корисних копалин. Також завдяки таненню льодів цей район відкривається для судноплавства.

Однак, згідно зі звітом парламентського комітету з оборони, Британія істотно поступається Росії за своїми військовими можливостям в Арктиці.

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Daily Telegraph пише, що в першу чергу це пов'язано зі зменшенням витрат на армію, звільненням військових фахівців і недоліком інтелектуальних інвестицій. Країні необхідно вкладати більше коштів, щоб вжити заходів щодо зростаючої загрози на північному кордоні.

У парламентському комітеті визнають, що можна по-різному розцінювати мотивацію Росії в тому, що стосується її зміцнення в Арктиці, але не можна не прийти до висновку, що зростання військової присутності в регіоні пояснюється не тільки оборонними інтересами. Наголошується, що відновлення арктичних військових баз, польоти стратегічних бомбардувальників і збільшення активності військового флоту мають далекосяжні наслідки для Британії та НАТО, відзначає видання.

"Мінливі умови безпеки в Арктиці і на крайній півночі мають величезну важливість для Британії, беручи до уваги стратегічну важливість регіону, а також з урахуванням спостережуваного нами зростання там військової активності", - цитує газета голову комітету Мадлен Мун.

Як повідомляв УНІАН, раніше Норвегія вирішила звернутися до США, щоб їх контингент біля кордонів з Росією був збільшений більш ніж у два рази.