Forbes: Конгрес США вижене з Росії останніх інвесторів новими санкціями

Нові американські санкції будуть дуже болючим ударом по російській економіці, позбавивши її доступу до позик в доларах і євро.

Військовий яструб-республіканець Ліндсі Грем перекроїв санкції проти Росії у Сенаті, погрожуючи цього разу зробити те, що багато хто на ринку боявся найбільше: заборонити давати позики найбільшим російським банкам, зокрема «Сбербанку» і «ВТБ», а також інвестувати в російські бонди.

За останнім законопроектом щодо запровадження нових американських санкцій стоїть багато сенаторів, які разом з американським інвестором Біллом Броудером розробляли «Акт Магнітського». Документ називається « Актом про захист американської безпеки від агресії Кремля». Але йому більше пасує назва «DeBRA Act» («Don’t Buy Russia Anything Act» – англійською акт «Не купуй нічого в Росії»).

Про це сьогодні пише видання Forbes. Попри те, що республіканці люблять говорити про втручання Росії у американські вибори і вторгнення в Україну, про реальні причини запровадження нових американських санкцій можна дізнатися, вчитавшись у текст законопроекту.

Читайте також"Відчують всі": екс-депутат Держдуми пояснив, як "нищівні" санкції США вдарять по росіянах

«Нинішній режим санкцій не стримав Росію від втручання у середньострокові вибори в США 2018 року, які наближаються. Наша мета у тому, щоб змінити статус-кво і накласти нищівні санкції, а також інші заходи проти путінської Росії до тих пір, поки вона не відступить і не припинить втручатися у американський виборчий процес, відмовиться від кібератак на американську інфраструктуру, поки війська Росії не покинуть Україну і припинять сіяти хаос в Сирії», - написав сенатор Ліндсі Грем у записці до законопроекту.

Видання зауважує, що документ, швидше за все, отримає підтримку більшості у Конгресі і стане законом, захищеним від вето, як це сталося з попередніми санкціями у серпні 2017 року. Тоді російські цінні папери не постраждали, тому що ринок бачив положення, які дозволяли володіти ними. Але нові санкції змінять все.

Читайте такожWashington Post: тиск на Росію за війну проти України виявився не достатнім

Американцям буде заборонено володіти суверенним боргом Росії включно з квазідержавними облігаціями, випущеними державними енергетичними фірмами і кредиторами, які вже в «чорному списку». Законопроект не забороняє володіти акціями. Але заборона купувати російський борг означає, що підсанкційні фірми, які складають левову частку індексу Market Vectors Russia ETF, втратять доступ до доларового ринку капіталу і фактично не зможуть знайти кредиторів у євро. Таким чином, ключові для Росії компанії будуть замкнені на російському ринку капіталу, який досить слабкий і на якому процентні ставки дуже високі. Не відомо, чи Росія в такому випадку піде на випуск власної криптовалюти (хоча Газпром думає це зробити на основі російської нафти), чи може вона буде шукати партнерів у Китаї.

Читайте такожУ Росії пригрозили США знизити інвестиції в американський держборг

Сенатори США вже зробили два попереджувальні постріли в напрямку Євросоюзу. Вони погрожують діями країнам НАТО через покупку російського військового обладнання. Американські законодавці також наклали санкції на інвестування в енергетичні проекти, які просувають російські державні компанії. Тут варто пригадати, що «Північний потік-2» будує «Газпром» разом з когортою західних партнерів, серед яких Royal Dutch Shell, Wintershell і OMV. Законопроект також унеможливлює вихід США з НАТО за рішенням самого лише президента Дональда Трампа. Документ встановлює, що для такого кроку потрібна абсолютна підтримка Конгресу.

Аналітики Barclays Capital очікують, що середньостроковий прогноз для Росії серйозно погіршиться. На їхню думку, російська економіка і за нинішньої ситуації продемонструє незначне зростання в другому кварталі, але в третьому кварталі її темп залишиться на тому ж рівні. Якщо США посилять санкції, а нинішні апетити у Вашингтоні вказують на таку вірогідність, середньострокові прогнози Росії стануть значно гіршими. Найбільше аналітики занепокоєні тими заходами, які американські сенатори пропонують запровадити проти російських державних банків.

Читайте такожThe Atlantic: Росію чекає удар ще жорсткіших санкцій США за лічені місяці

«У гіршому випадку, це може обмежити можливості банків проводити глобальні операції в міжнародних фінансових інститутах», - пояснює економіст лондонської фірми BarCap Ліза Єрмоленко.

Три роки тому інвестори на конференції VTB Capital у Москві передбачали, що санкції можуть лишитися в силі назавжди. Вони мали рацію. Але хоч інвестори, вірогідно, вже й оцінили наслідки збереження тиску «назавжди», вони навряд чи зрозуміли ціну ендшпілю. А для сенаторів на зразок Грема він полягає в початку народного повстання проти Путіна і зміні варти в Кремлі. І шанси такого сценарію великі.

Росія ніколи не визнає втручання у американські вибори, що активує санкції проти неї. Тому росіяни опинилися в точці, де їх обов’язково покарають не залежно від того, намагалися вони вплинути на голосування в Америці чи ні. Законопроект про санкції сенатора Грема був внесений в Конгрес минулого тижня. В Barclays Capital констатують, що документ «містить низку жорстких заходів», націлених відрізати для Росії доступ до глобальних ринків капіталу.