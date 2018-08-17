Newsweek: Посуха в Індії доводить людей до самогубства

Спека нищить врожаї на півдні країни вже чотири роки поспіль, а запаси питної води скорочуються.

Через кілька місяців після того, як Радха Крішнан покінчив з собою, його дружина Рані тримала череп покійного чоловіка у виснажених сонцем руках. Це був єдиний однозначний доказ катастрофи вдома, який вона змогла знайти. Рані приєдналася до ще тисячі фермерів, які подолали довгий шлях, щоб дістатися Нью-Делі. Там вони вимагали від чиновників допомогу для постраждалих від посухи фермерів штату Тамілнад, який розташований на півдні Індії.

Публічне самогубство Крішнана було останнім відчайдушним протестом, пише Newsweek. У лютому 2017 року, не маючи врожаю вже третій рік поспіль і без шансу виплатити свої борги, фермер сів на вулиці навпроти місцевого банку і випив пестицид з пляшки. Чоловік помер за кілька годин, лишивши дружину з чотирма дітьми.

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За підрахунками, 59,3 тисяч фермерів у Індії покінчили з життям подібним чином з 1980 року. Італійський фотограф Федеріко Борелла переконаний, що справжня кількість значно більша.

«Самогубство в Індії – це велика ганьба, тому я підозрюю, що про багато випадків просто не повідомили», - каже італієць.

В Індії ганьбою вважається зазнати невдачі, особливо для чоловіків. В 2011 році дослідження явища самоскалічень серед фермерів, яке провела влада штату Андхра-Прадеш, виявило, що навіть невдала спроба вбити себе викликає насмішки. Нездатні витримати приниження, самогубці роблять нові спроби вбити себе.

В травні Асоціація фермерів Південної Індії, яка влаштувала протести в Нью-Делі, запросила італійського фотографа в штат Тамілнад. Його познайомили з чотирма родинами в місті Тіручірапаллі, кожна з яких втратила чоловіка і батька через самогубство. Двоє з них повісилися на власному ж полі. Інші ж, як і Крішнан, випили отруту. Схожі історії розповідають по всій Індії. Посуха, борги і самогубства поширюються країною, як чума.

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Сільське господарство лишається головним джерелом доходів. На нього припадає 14% ВВП Індії. Штат Тамілнад – головний виробник бананів, манго, рису, цукрової тростини, кави і куркуми. Він гостро залежить від мусонів, які поповнюють місцеві джерела води. Південно-західний мусон зазвичай приходить в штат з червня до вересня, а північно-східний – з жовтня до грудня. Але з 2014 року дощі припинилися. Тож у штаті найгірша посуха за 140 років. Уряд обіцяв допомогу, але мало що було зроблено насправді. У багатьох випадках фермери були змушені продавати свої продукти компаніям за ціною, нижчою за ринкову. Коли вони втрачають врожаї, їм пропонують мінімальну компенсацію.

Більше половини Індії зараз страждає від високої чи надзвичайно високої нестачі води, про що свідчать дані Інституту світових ресурсів. Рівень води у священній річці Ганг, яка підтримує 1,3 мільярд людей, стрімко падає. За деякими оцінками, він скоротився на чверть. Відсутність мусонних дощів призвела до того, що запаси води в країні на найнижчому рівні за десятиліття. А скорочення запасів підземних вод у Північній Індії найбільше у світі. Крім того, більшість з таких джерел забруднені миш’яком і фтором.

За оцінками, близько 15 мільйонів фермерів у Індії вже покинули свої землі. Але ще більше з них зроблять те саме, оскільки температури продовжують зростати. За останніми прогнозами, до 2050 року середня температура на планеті зросте на 3 градуси за Цельсієм. Це загрожує тим, що аграрний сектор у Індії зазнає краху, питної води стане надзвичайно мало, а в країні може початися хаос.

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«Вплив кліматичних змін виходить за межі кордонів Індії. Це загроза для всього людства», - каже італійський фотограф Федеріко Борелла.

Скорочення запасів питної води спостерігається на кожному заселеному континенті. Достатньо лише кількох посушливих років чи поганого управління ресурсами, щоб сталася катастрофа. Світова організація охорони здоров’я підрахувала, що кліматичні зміни спричиняють 12,6 мільйонів смертей щороку. За прогнозами, ця кількість зросте ще на 250 тисяч у період між 2030 і 2050 роком.

Про існування зв’язку між рівнем самогубств і зростанням температур тривалий час підозрювали. Але він не був підтверджений масштабними даними аж до липня 2017 року. Його виявила Тамма Карлтон, яка на той час була аспірантом Університету Каліфорнії.

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«Самогубство – це гострий індикатор людських тягот, однак причина цих смертей лишається невивченою, особливо в країнах, які розвиваються», - писала Карлтон у своїй науковій роботі.

Вона зазначила, що в Індії відбувається п’ята частина всіх самогубств у світі. І тут «клімат, і зростання температур зокрема, мають великий вплив на посилення епідемії самогубств». Використовуючи дані країни за 47 років, дослідниця виявила збільшення випадків самоскалічення якраз у ті роки, коли спека скорочувала врожайність. За її підрахунками, підвищення температури на один градус за Цельсієм впродовж одного дня статистично спричиняє 67 самогубств в середньому.