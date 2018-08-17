The Telegraph: Поліції стилю в КНДР переслідує людей за заборонені зачіски і одяг

Чим ближче до річниці заснування країни, тим жорсткіші перевірки на відповідність соціалістичній моді.

Влада КНДР посилила переслідування на «несоціалістичну» поведінку, зокрема за протизаконні стрижки і зачіски. Перевірки посилюються з наближенням 70-ї річниці заснування країни, яку Пхеньян буде святкувати у вересні.

Як повідомляє The Telegraph з посиланням на північнокорейські джерела, молодіжним групам, пов’язаним з режимом, наказано застерігати чи затримувати громадян, які носять заборонений фасон одягу чи зачіски.

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«Інспекційні підрозділи будуть відправлені у громадські місця», - повідомило джерело.

«З наближенням 70-ї річниці з дня заснування північнокорейського режиму, який будуть відзначати 9 вересня, Центральний комітет видав спеціальні інструкції викорінити несоціалістичні явища, такі як вибір одягу і зачіски, які не відповідають соціалістичному способу життя», - додав співрозмовник видання.

Інструкції про те, що таке «несоціалістична поведінка», були оголошені під час спеціальних лекцій на заводах. При цьому, особливу увагу було приділено молоді.

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«Виконавці активно працюють на вулицях і в громадянських місцях щодня, щоб недозволити неосвіченим людям демонструвати поведінку, яка може зганьбити країну», - повідомило джерело.

Всього режим в КНДР затвердив 15 зачісок для жінок і чоловіків. Всі вони зображені на спеціальних стендах у державних перукарнях у Пхеньяні. Фарбувати чи відпускати волосся – це порушення. Крім того, північнокорейським чоловікам не можна стригтися так, як диктатор Кім Чен Ин. Покарання за порушення норм стилю варіюється від невеликих штрафів до коротких термінів у в’язниці.