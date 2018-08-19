Трамп пояснив, навіщо "витрачає час" на зустрічі зі світовими лідерами

"Якщо ти президент - ти повинен зустрічатися зі світовими лідерами. Тобі нічого втрачати і багато що можна отримати", - пояснив Трамп.

Президент США Дональд Трамп розповів, навіщо він зустрічається зі світовими лідерами. Він записав відеозвернення і опублікував його у Twitter.

"Багато людей запитують мене, навіщо я зустрічаюся з іноземними лідерами, чому я взагалі даремно витрачаю на це свій час. Справа в тому, що дуже важливо: якщо ти президент - ти повинен зустрічатися зі світовими лідерами. Тобі нічого втрачати і багато що можна отримати", - пояснив Трамп.

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"Переговори з іноземними лідерами - це добре, а не погано. Нічого страшного не трапиться, вони приносять тільки користь. Особливо якщо президент знає, що він робить", - зазначив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що вже повернув Америці велич.