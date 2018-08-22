Родичі з Південної Кореї і КНДР зустрілися вперше з початку корейської війни (фоторепортаж)

14:03, 22 серпня 2018
Світ
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Зустріч родичів з Південної Кјреи і КНДР / REUTERS

Фото з цієї знаменної зустрічі опублікувало агентство Reuters.

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До складу групи включені 89 літніх південних корейців і 360 супроводжуючих їх осіб На автобусах їх доставили до демілітаризованій зоні, звідки вони пройдуть в курортні "Алмазні гори" — Кимгансан і в одному з готелів з 20 по 22 серпня зможуть спілкуватися з родичами з КНДР, розповісти про своє життя, про тих, хто ще живий, і кого вже немає.

Розділ корейських сімей став наслідком війни 1950-1953 років на півострові, в результаті якої було дві країни – КНДР і Південна Корея були розділені кордоном, який вважається однією з найбільш небезпечних зон в світі через велику концентрацію військових, техніки й мін. Понад 57 тисяч південнокорейців записалися в програму возз'єднання сімей. 

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Теги: #війна#Корея