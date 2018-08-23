New York Times: В Україні не помітили злочинів Манафорта навіть після вироку

Але в ГПУ обіцяють розібратися з його українськими спонсорами.

До того, як приєднатися до виборчої команди Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт працював в Україні на уряд проросійського президента. Але режим його клієнтів був повалений під час протестів у 2014 році.

Їхні проблеми продовжилися цього тижня. Визнання вини Манафорта у податковому і банківському шахрайстві знайшло свій відгук в Україні.

Про це пише New York Times, нагадуючи, що американський політтехнолог отримав в країні 60 мільйонів доларів. І те, як він їх отримав, трималося в глибокій таємниці. Український депутат Мустафа Найєм сказав американському виданню, що суд над Манафортом був «ніби казка, в якій всі таємниці були викриті».

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Після того, як суд присяжних у США визнав вину американця, український генпрокурор Юрій Луценко відкрив кримінальні розслідування проти колишніх його спонсорів в Україні. За його словами, проблема в тому, що вони платили Манафорту, поки були на державній службі. А це може суперечити законам, які забороняють вести приватний бізнес держслужбовцями. Серед тих, кого може стосуватися розслідування, Луценко назвав олігарха Ріната Ахметова, який був депутатом Верховної Ради, коли платив Манафорту.

Судові документи і свідчення, які були представлені під час розгляду справи проти американця в Александрії, штат Вірджинія, вказують на те, що колишній голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін, колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков, екс-голова РНБО Андрій Клюєв і колишній депутат Сергій Тігіпко так чи інакше були причетні до складних схем, які потрапили в поле уваги американського судочинства.

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В Україні розслідування проти Манафорта, яке намагалися відкрити чотири роки тому після перемоги революції на Майдані, мало складну історію. Співпрацюючи з ФБР, українські правоохоронні органи почали вивчати сумнівні виплати американцю невдовзі після відставки попереднього уряду. Українські чиновники в серпні 2016 року спочатку розкрили докази того, що Манафорт таємно отримував певні суми. Якраз в той час він був головою виборчого штабу Трампа. Щонайменше три справи, пов’язані з його роботою, були порушені. Але в жодній з них не було вказано чітко, хто підозрюваний.

Минулого року уряд України зупинив усі розслідування на тлі переговорів з адміністрацією Дональда Трампа про передачу протитанкових ракет для української армії, яка веде боротьбу проти російських атак. Луценко заперечив будь-який зв’язок між зупинкою розслідувань і страхами налаштувати проти Києва американського президента, підтримуючи переслідування колишнього голови його виборчого штабу в Америці.

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У вівторок Луценко вказав на докази в американському суді як на причину для порушення проваджень проти спонсорів Манафорта в Україні. Однак, він зауважив, що немає жодних доказів того, що сам американець скоїв злочин на українській території.

«Як бачите, головне звинувачення проти Манафорта в тому, що він не заплатив податки в США з отриманих від українських політиків грошей. Тому, вочевидь, Україна тут не має юрисдикції», - сказав Луценко.

У свою чергу, Найєм сказав New York Times, що виплати американському політтехнологу викривають лицемірство «Партії регіонів». Адже політична сила займала строгу позицію проти Заходу.