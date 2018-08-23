"Скромна" Кім Кардашьян підкреслила пишні груди в новому глянці (фото)
15:37, 23 серпня 2018Світ
258 0
Одним з найяскравіших кадрів фотосесії стало фото, на якому Кім відображена в сукні з корсетом, який підкреслює її пишні груди.
Кардашян знялася в новій фотосесії / Instagram
Автором ідеї, як завжди, виступила Карін Ройтфельд, з якою Кім Кардашьян неодноразово співпрацювала.
Одним з найяскравіших кадрів фотосесії стало фото, на якому Кім відображена в сукні з корсетом, який підкреслює її пишні груди.
На інших знімках Кардашьян відображена в більш скромних вбраннях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter