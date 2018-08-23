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"Скромна" Кім Кардашьян підкреслила пишні груди в новому глянці (фото)

15:37, 23 серпня 2018
Світ
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Кардашян знялася в новій фотосесії / Instagram

Одним з найяскравіших кадрів фотосесії стало фото, на якому Кім відображена в сукні з корсетом, який підкреслює її пишні груди.

На інших знімках Кардашьян відображена в більш скромних вбраннях.

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Теги: #Кім Кардашян