Handelsblatt: Кіпр починає боротися з брудними грошима з України і Росії

Під тиском США уряд в Нікосії почав розбиратися з фальшивими компаніями багатих українців і росіян.

Розмова була коротка і холодна, пригадує Андрій. Представники банку сказали йому: дякуємо за довіру, але, нажаль, ділові відносини доведеться розірвати.

Більше 10 років українець володів компанією на Кіпрі і тримав рахунок в одному з найбільших місцевих банків. Рахунок буде закритий до кінця місяця, після чого Андрій отримає залишок свого балансу, пише німецьке бізнес-видання Handelsblatt.

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«Без банківського рахунку не буде компанії», - сказав 52-річний український бізнесмен, якому тепер доведеться завершити свою ділову діяльність.

Видворення українця з «податкового раю» Кіпра – не окремий випадок. Тривалий час країна була безпечною гаванню для бізнесменів з пострадянського простору, які хотіли приховати свої гроші від урядів рідних країн. На Кіпрі зареєстровано близько 300 тисяч компаній при тому, що населення країни ледве дотягує до 860 тисяч громадян. Ніхто не може точно сказати, яка частка з цих фірм - насправді лише фіктивне прикриття для російських власників. Кіпр приваблював іноземних «інвесторів» гарантією анонімності. Будь-хто, хто хотів відкрити бізнес чи банківський рахунок на острові, отримував теплий прийом. Сотні консалтингових фірм допомагали провести всі податкові і фінансові операції. Банки не ставили багато питань. Але тепер все змінилося.

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«Банки тепер створюють для нас серйозні труднощі», - пожалівся німецькому виданню податковий радник з Нікосії, чия фірма обслуговує 200 іноземних клієнтів з Росії. Все почалося з того, що 14 червня Центральний банк Кіпра випустив розпорядження для комерційних банків. У ньому фінустановам країни радили утриматися від будь-яких ділових відносин з фальшивими компаніями, а також розірвати вже існуючі зв’язки. Центральний банк також встановив кілька критеріїв, згідно з якими потрібно оцінювати клієнтів.

Приміром, банкам тепер потрібно перевіряти, чи компанії дійсно фізично присутні на Кіпрі, а не мають лише юридичну адресу. У них повинен бути офіс, працівники і певна ділова активність. Інсайдери кажуть, що Центральний банк ще більше закрутить гайки вже найближчим часом. У всякому разі це означає, що близько 40 тисячам фальшивих компаній на Кіпрі настав кінець.

«Добре, що нарешті є хоч якийсь рух», - сказав депутат Європарламенту Свен Гіегольд, який вже давно намагається розібратися з офшорами.

Однак, розмовляючи з журналістами Handelsblatt він висловив певний скепсис щодо боротьби з фальшивками на Кіпрі.

«Існує страх, що все залишиться лише на рівні рахунків. На Кіпрі нікому не висунули жодного обвинувачення у відмиванні грошей», - сказав німецький політик.

Однак, все більше клієнтів кіпріотських банків відчувають, що ситуація змінюється радикально.

«Почали надходити нові листи і форми від банку. Мені довелося подати детальне резюме, інформацію про свої бізнес-відносини, моє фінансове становище, податкову інформацію і багато інших деталей», - розповів українець Андрій.

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Видання зауважує, що зміни почалися не через тиск з боку ЄС. США почати тиснути на Кіпр. В 2015 році Держдепартамент заявив, що Нікосія викликає «надзвичайне занепокоєння» через відмивання грошей і фінансування тероризму, які відбуваються за її посередництва. Цієї весни в країну приїхав заступник Держсекретаря з боротьби з фінансуванням тероризму Маршалл Біллінгслі. Видання пише, що він сильно натиснув на уряд Кіпру, вимагаючи негайно відрізати фінансові трансакції олігархів з Росії.

Це не проста тема. Тому що багаті росіяни - не просто хороші клієнти банків на Кіпрі, вони їх співвласники. Приміром, російський олігарх Віктор Вексельберг – найбільший акціонер Bank of Cyprus. Він володіє 9,3% банку через компанію Lamesa, яка брала участь у його рекапіталізації в 2014 році. Вексельберг входить до групи інвесторів, яку очолює Вілбур Росс – нинішній міністр торгівлі США.

Однак, попри це, Вексельберг став тягарем для Bank of Cyprus, адже він під санкціями США. Його гроші на американських рахунках заморожені. Спеціальний представник Департаменту юстиції Роберт Мюллер теж тримає Вексельберга під прицілом, оскільки його цікавлять зв’язки російського олігарха з Полом Манафортом, який був головою виборчого штабу Дональда Трампа. Манафорт теж ховав мільйони доларів, які отримав в Україні, на офшорних рахунках на Кіпрі.

Інсайдери підрахували, що у власності громадян України, Росії і інших пострадянських країн близько 100 тисяч компаній на Кіпрі. Багато з них ведуть чесний бізнес, але багато і фальшивих фірм, які були оформлені лише для того, щоб відмивати гроші і уникати сплати податків.