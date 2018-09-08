У США помер відомий репер Мак Міллер

Мак Міллер помер у віці 26 років. Справжнє ім'я виконавця було Малкольм Джеймс Маккормік.

У США колишній бойфренд американської співачки Аріана Гранде репер Мак Міллер знайдений мертвим у своєму будинку в долині Сан-Фернандо. Про це повідомляє портал TMZ з посиланням на правоохоронні органи Каліфорнії.

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За даними порталу, поліцейські виявили тіло Міллера приблизно опівдні у п'ятницю, 7 вересня, в його власному будинку в долині Сан-Фернандо. За попередньою версією, причиною смерті артиста стала «очевидна» передозування наркотиками.

Видання зазначає, що Міллер останнім часом страждав від наркотичної залежності, про яку стало відомо після розставання зі співачкою Аріаною Гранде.

Мак Міллер помер у віці 26 років. Справжнє ім'я виконавця було Малкольм Джеймс Маккормік.