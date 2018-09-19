Помер один з творців серіалу "Альф"
08:57, 19 вересня 2018Світ
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Він також працював над такими серіалами, як «Добрі часи», «Коріння: нове покоління», «Шоу Косбі», «Вулиця Сезам», «Кларисса все пояснює» та іншими.
Помер Тед Мамфорд / фото з відкритих джерел
Сценарист і продюсер серіалів «Альф» і «Військово-польовий госпіталь МЕШ» помер у віці 67 років, передає The Hollywood Reporter.
Про смерть Мамфорда повідомив його двоюрідний брат Джон Сімс. Мамфорд помер шостого вересня в Сілвер Спрінг, штат Меріленд. Про причини його смерті не повідомляється.
Мамфорд також був відомий по роботі над освітнім дитячим телесеріалом «Електрична компанія» і був нагороджений за неї в 1973 році на церемонії вручення нагород «Еммі».
Після цього він був номінований на «Еммі» ще три рази. Він також працював над такими серіалами, як «Добрі часи», «Коріння: нове покоління», «Шоу Косбі», «Вулиця Сезам», «Кларисса все пояснює» та іншими.
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