Помер один з творців серіалу "Альф"

Він також працював над такими серіалами, як «Добрі часи», «Коріння: нове покоління», «Шоу Косбі», «Вулиця Сезам», «Кларисса все пояснює» та іншими.

Сценарист і продюсер серіалів «Альф» і «Військово-польовий госпіталь МЕШ» помер у віці 67 років, передає The Hollywood Reporter.

Про смерть Мамфорда повідомив його двоюрідний брат Джон Сімс. Мамфорд помер шостого вересня в Сілвер Спрінг, штат Меріленд. Про причини його смерті не повідомляється.

Мамфорд також був відомий по роботі над освітнім дитячим телесеріалом «Електрична компанія» і був нагороджений за неї в 1973 році на церемонії вручення нагород «Еммі».

Після цього він був номінований на «Еммі» ще три рази. Він також працював над такими серіалами, як «Добрі часи», «Коріння: нове покоління», «Шоу Косбі», «Вулиця Сезам», «Кларисса все пояснює» та іншими.