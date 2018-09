Оприлюднено супутникові знімки стертого з лиця землі Ізраїлем об'єкта в Сирії (фото)

У Мережі з'явилися знімки із супутника, на яких видно руїни складу боєприпасів в сирійській провінції Латакія після ракетного удару.

Відповідне фото опубліковано ізраїльським оператором космічних супутників ImageSat International (ISI) в Twitter.

За інформацією влади Ізраїлю, на цьому об'єкті виготовлялися ракети для ліванської "Хезболли" (шиїтська ісламістська організація).

Відзначається, що удар був здійснено 17 вересня.

Preliminary #BDA - the ammunition warehouse striked two day ago in #Latakia, #Syria, is completely destroyed. pic.twitter.com/Wg5MRgiOFR