Оприлюднено супутникові знімки стертого з лиця землі Ізраїлем об'єкта в Сирії (фото)

Ракетний удар був здійснено 17 вересня.

У Мережі з'явилися знімки із супутника, на яких видно руїни складу боєприпасів в сирійській провінції Латакія після ракетного удару.

Відповідне фото опубліковано ізраїльським оператором космічних супутників ImageSat International (ISI) в Twitter.

За інформацією влади Ізраїлю, на цьому об'єкті виготовлялися ракети для ліванської "Хезболли" (шиїтська ісламістська організація).

Відзначається, що удар був здійснено 17 вересня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони РФ повідомило, що 17 вересня близько 23.00 мск зник зв'язок з російським військовим літаком Іл-20, який повертався на сирійську авіабазу Хмеймим. Машина з екіпажем у складі 15 чоловік на борту перебувала в 35 кілометрах від узбережжя Середземного моря.

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Як заявили в Міноборони РФ, приблизно в цей же час чотири ізраїльські винищувачі F-16 атакували сирійські об'єкти в Латакії, а з французького фрегата «Овернь» (Auvergne) велися пуски ракет.

У Міноборони РФ звинуватили Ізраїль у створенні ситуації, за якої сирійські засоби ППО збили російський літак. Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що ізраїльські льотчики підставили літак-розвідник Іл-20 під вогонь засобів ППО Сирії, в результаті чого загинули 15 російських військовослужбовців.

Президент РФ Володимир Путін назвав збиття сирійськими силами ППО російського військового літака «ланцюгом трагічних випадкових обставин».