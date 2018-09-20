Оприлюднено супутникові знімки стертого з лиця землі Ізраїлем об'єкта в Сирії (фото)
У Мережі з'явилися знімки із супутника, на яких видно руїни складу боєприпасів в сирійській провінції Латакія після ракетного удару.
Відповідне фото опубліковано ізраїльським оператором космічних супутників ImageSat International (ISI) в Twitter.
За інформацією влади Ізраїлю, на цьому об'єкті виготовлялися ракети для ліванської "Хезболли" (шиїтська ісламістська організація).
Відзначається, що удар був здійснено 17 вересня.
Preliminary #BDA - the ammunition warehouse striked two day ago in #Latakia, #Syria, is completely destroyed. pic.twitter.com/Wg5MRgiOFR— imagesatintl (@imagesatint) 19 вересня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони РФ повідомило, що 17 вересня близько 23.00 мск зник зв'язок з російським військовим літаком Іл-20, який повертався на сирійську авіабазу Хмеймим. Машина з екіпажем у складі 15 чоловік на борту перебувала в 35 кілометрах від узбережжя Середземного моря.
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Як заявили в Міноборони РФ, приблизно в цей же час чотири ізраїльські винищувачі F-16 атакували сирійські об'єкти в Латакії, а з французького фрегата «Овернь» (Auvergne) велися пуски ракет.
У Міноборони РФ звинуватили Ізраїль у створенні ситуації, за якої сирійські засоби ППО збили російський літак. Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що ізраїльські льотчики підставили літак-розвідник Іл-20 під вогонь засобів ППО Сирії, в результаті чого загинули 15 російських військовослужбовців.
Президент РФ Володимир Путін назвав збиття сирійськими силами ППО російського військового літака «ланцюгом трагічних випадкових обставин».