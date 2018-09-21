У Лондоні роздали премію імені Фредді Мерк'юрі (фото)
11:42, 21 вересня 2018Світ
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Цього року головну нагороду забрав гурт Wolf Alice з альбомом «Visions of a Life».
У Лондоні відбулася двадцять сьома щорічна церемонія вручення премії Hyundai Mercury Prize.
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Цього року нагороду забрала група Wolf Alice з альбомом «Visions of a Life». Також в шортлист потрапили Arctic Monkeys, Florence + The Machine, Noel gallagher's High Flying Birds, King Krule, Лілі Аллен, Джорджа Сміт, Everything Everything, Надін Ша, Everything is Recorded, Novelist і Sons of Kermet.
Премія Mercury Prize вручається з 1992 року, в різний час її отримували Arctic Monkeys, Suede, Portishead і багато інших артистів. Переможцем минулорічної премії став Sampha з альбомом «Process», що обійшов Еда Ширана, The XX і багатьох інших.
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