У Лондоні роздали премію імені Фредді Мерк'юрі (фото)

Цього року головну нагороду забрав гурт Wolf Alice з альбомом «Visions of a Life».

У Лондоні відбулася двадцять сьома щорічна церемонія вручення премії Hyundai Mercury Prize.

Читайте також«Гра престолів» попереду всіх: названі кращі серіали за версією «Еммі» (фото)

Цього року нагороду забрала група Wolf Alice з альбомом «Visions of a Life». Також в шортлист потрапили Arctic Monkeys, Florence + The Machine, Noel gallagher's High Flying Birds, King Krule, Лілі Аллен, Джорджа Сміт, Everything Everything, Надін Ша, Everything is Recorded, Novelist і Sons of Kermet.

Премія Mercury Prize вручається з 1992 року, в різний час її отримували Arctic Monkeys, Suede, Portishead і багато інших артистів. Переможцем минулорічної премії став Sampha з альбомом «Process», що обійшов Еда Ширана, The XX і багатьох інших.