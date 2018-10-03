Трамп допомагав батькам ухилятися від податків і заробив на цьому сотні мільйонів доларів – NYT (видео)

Розслідування The Times, яке базується на великій кількості конфіденційних податкових декларацій та фінансових звітів, показує, що Трамп отримав у сьогоднішньому еквіваленті щонайменше 413 мільйонів доларів з імперії свого батька.

Президент США Дональд Трамп брав участь у сумнівних схемах оподаткування протягом 1990-х років, включаючи випадки прямого шахрайства, що значно збільшило долю грошей, яку він отримав від своїх батьків.

Про це йдеться у розслідуванні газети The New York Times.

Зазначається, що Трамп став президентом і оголосив себе «саморобним мільярдером». За його словами, батько, відомий забудовник Нью-Йорка Фред Трамп, майже не надавав йому фінансової допомоги.

Проте розслідування The Times, яке базується на великій кількості конфіденційних податкових декларацій та фінансових звітів, показує, що Трамп отримав у сьогоднішньому еквіваленті щонайменше 413 мільйонів доларів з імперії нерухомості свого батька.

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Видання стверджує, що значна частина цих грошей надійшла до Трампа, бо він допомагав батькам ухилятися від податків. Разом з братами і сестрами він створив фіктивну компанію, щоб замаскувати мільйони доларів під подарунки від своїх батьків.

У Трампа відмовились коментувати висновки журналістів, але адвокат американського президента Чарльз Хардер заявив виданню, що такі висновки «стовідсотково є помилковими». «Не було жодного шахрайства чи ухилення від сплати податків. Факти, на яких "Таймс" базує свої хибні твердження, є надзвичайно неточними», – заявив він.

«Президент Трамп практично не мав жодного відношення до цих питань. Ці справи розглядались іншими членами сім'ї Трампа, які не були експертами, і тому цілком покладалися на ліцензованих фахівців, аби забезпечити повне дотримання закону», – пояснив адвокат.

За оцінкою фахівців податкової інспекції, малоймовірно, що Трампа очікує кримінальне переслідування за цими фактами, адже у відповідних актів минули строки давності. Втім, не існує терміну щодо штрафних санкцій за податкове шахрайство.

Газета зазначає, що її висновки ґрунтуються на інтерв'ю з колишніми співробітниками та консультантами Фреда Трампа та на більш ніж 100 тисячах сторінок документів, які описують внутрішню роботу його імперії. До них відносяться документи, вилучені з державних джерел – іпотечні кредити, акти щодо заповіту, фінансові звіти, нормативні документи та справи цивільних судів.