Принцеса Євгенія вийшла заміж: Роббі Вільямс, Демі Мур, Наомі Кемпбелл та інші зірки на королівському весіллі (фото, відео)

Обряд вінчання молодят відбувся в каплиці Святого Георгія, де 5 місяців тому вінчалися принц Гаррі і Меган.

Онука королеви Єлизавети II, принцеса Євгенія стала дружиною бізнесмена, менеджера клубу Mahiki Джека Бруксбенка. Молодята щойно обмінялися обітницями і обручками.

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Молодша дочка принца Ендрю і її обранець йшли до цієї події вісім років. Вони познайомилися на гірськолижному курорті в Швейцарії, де сім'я принцеси володіє будинком.

Обряд вінчання молодят відбувся в каплиці Святого Георгія, де 5 місяців тому вінчалися принц Гаррі і Меган. Після церемонії вінчання вже в статусі чоловіка і дружини пара за традицією вирушила на романтичну прогулянку вулицями Лондона.

Серед гостей на королівському весіллі були помічені – актриса Демі Мур, модель Наомі Кемпбелл, актриса Лів Тайлер, модель Кейт Мосс, вагітна Піппа Міддлтон, співаки Роббі Вільямс і Рікі Мартін.