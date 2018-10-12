Принцеса Євгенія вийшла заміж: Роббі Вільямс, Демі Мур, Наомі Кемпбелл та інші зірки на королівському весіллі (фото, відео)
Онука королеви Єлизавети II, принцеса Євгенія стала дружиною бізнесмена, менеджера клубу Mahiki Джека Бруксбенка. Молодята щойно обмінялися обітницями і обручками.
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Молодша дочка принца Ендрю і її обранець йшли до цієї події вісім років. Вони познайомилися на гірськолижному курорті в Швейцарії, де сім'я принцеси володіє будинком.
Обряд вінчання молодят відбувся в каплиці Святого Георгія, де 5 місяців тому вінчалися принц Гаррі і Меган. Після церемонії вінчання вже в статусі чоловіка і дружини пара за традицією вирушила на романтичну прогулянку вулицями Лондона.
Серед гостей на королівському весіллі були помічені – актриса Демі Мур, модель Наомі Кемпбелл, актриса Лів Тайлер, модель Кейт Мосс, вагітна Піппа Міддлтон, співаки Роббі Вільямс і Рікі Мартін.