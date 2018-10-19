Не склалося з Трампом: у Кремлі прогнозують загострення відносин з США

Пєсков заявив, що у президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа на даний момент не склалися особливі відносини.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що російсько-американські відносини будуть принесені в жертву внутрішньополітичним інтересам напередодні виборів у Сполучених Штатах.

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Про це він заявив в ефірі телепередачі на «Першому каналі».

За його словами, в США це перетворюється у національну забаву, оскільки картина російсько-американських відносин багато в чому є побічним продуктом внутрішньополітичної кухні США.

«Зараз, судячи з усього, буде загострення. Воно легко прогнозується», — сказав Пєсков.

Прес-секретар додав, що у президентів Росії та США Володимира Путіна та Дональда Трампа на даний момент не склалися особливі відносини, оскільки для цього не було можливості.

Як повідомляв УНІАН, раніше спецпредставник США зі справ України Курт Волкер дав зрозуміти, що санкції проти Росії будуть лише посилюватися.