Скандинавські банки заморозили активи російського олігарха

Борис Ротенберг та його брат Аркадій перебувають під санкціями США, однак, Європа не запровадила санкції проти Бориса Ротенберга, бо він є громадянином Фінляндії.

Ще в 2014 році проти російського бізнесмена Бориса Ротенберга було запроваджено санкції США у зв'язку з його роллю в конфлікті з Україною і зв'язки з президентом Путіним.

Тепер стало відомо, що Ротенберг подав до суду, звинувативши чотири скандинавські банки в порушенні контрактів на обслуговування, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію суду, передає Голос Америки.

"Нарешті! США запровадили санкції проти Бориса Ротенберга, громадянина Фінляндії, але також наближеного до Путіна мільярдера, 20 березня 2014 року. Лише тепер його рахунки в скандинавських банках Danske, Nordea & Handelsbanken заморожено", - прокоментував інформацію про замороження активів аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

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Цю новину також привітав бізнесмен і правозахисник Білл Браудер, який колись був найбільшим іноземним інвестором до Росії, а тепер активно критикує політику РФ.

"Згідно до повідомлень російської преси, рахунки Бориса Ротенберга, друга Путіна за дзюдо і одного з найбільших російських олігархів, заморожено в Danske Bank and Nordea Bank", - написав Браудер.

Борис Ротенберг та його брат Аркадій перебувають під санкціями США, однак, Європа не запровадила санкції проти Бориса Ротенберга, бо він є громадянином Фінляндії.

У позові до суду в Гельсінкі, поданому 4 жовтня, йдеться про банки Nordea, Danske Bank, Handelsbanken та OP Bank, повідомляє Reuters.

Для того, щоб безперешкодно провадити бізнес зі США, європейські банки мають дотримуватись американського режиму санкцій.

В Danske Bank підтвердили Reuters, що в банку поінформовані про заяви Ротенберга, однак, "не можуть коментувати ситуацію з цією особою через корпоративну політику".

Представник банку додав, що після скандалу в естонському підрозділі банку з відмиванням коштів, Danske "дуже серйозно ставиться до запобігання відмиванню коштів та санкцій і докладає значних зусиль, щоб переконатись, що всі нормативні акти виконуються".

Нагадаємо, раніше видання Financial Times, повідомило, що найбільший у Данії Danske Bank провів сумнівні «дзеркальні угоди» для російських клієнтів на 8,5 мільярдів євро. І це лише за один рік.