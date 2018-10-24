Foreign Policy: Ядерний терор Холодної війни повернеться, але тепер ще й за участі Китаю

Рішення Трампа вивести Америку з ядерної угоди з Кремлем може дати поштовх новій гонці озброєнь.

З часів найгірших днів «балансу терору» Холодної війни змінилися цілі покоління. Більшість американців, які живуть сьогодні, ніколи не тренувалися ховатися під партою в школі на випадок ворожого удару, не пам’ятають чудернацькі урядові плани для сховищ від ядерного забруднення і маршрутів евакуації.

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Вони не вели запеклих дебатів про те, яка країна може першою наважитися скинути шквал термоядерного вогню на інших і в скільки «мегасмертей» це виллється (megadeath – термін часів Холодної війни, який означав загибель одного мільйона людей від ядерного удару – ред.).

Про це пише Foreign Policy, пояснюючи, що це все тому, що чотири десятиліття тому Вашингтон і Москва почали робити кроки подалі від ядерної прірви, домовляючись про різні угоди про контроль озброєнь. Америка і СРСР підписали угоду про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. А в 2009-му Вашингтон і Москва доповнили її угодою про скорочення стратегічних наступальних арсеналів. Однак, після рішення президента США Дональда Трампа вийти з першої з цих угод нинішній безпечний світ можна буде демонтувати.

Договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності був підписаний в 1987 році і заклав основу для процесу зменшення напруги. Він обіцяв покінчити з кошмарними розрахунками, вбудованими у радіус дії зловісних ракет навколо СРСР, які визначали, скільки хвилин залишиться у обох сторін перед остаточним початком Армагедону. Договір, як сказав тогочасний президент США Рональд Рейган, був першою домовленістю знищити, а не лише обмежити, ядерні арсенали. США і Радянський Союз зобов’язалися знищити і назавжди відректися від балістичних і крилатих ракет з радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів.

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Тепер Вашингтон планує вийти з договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Про це каже президент Дональд Трамп, який скаржиться, що Росія роками порушувала всі домовленості. Зважаючи на те, що далі розірваною може бути угода про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, Вашингтон цим самим відкриває двері в жахливе минуле. Адміністрація Трампа не лише погрожує відмовитися від захисту і запобіжних заходів. Вона також цілком свідомо запускає гонку озброєнь з повним оновленням ядерного арсеналу, що обійдеться США в 1,6 трильйона доларів впродовж найближчих 30 років, на що вказує звіт Конгресу від жовтня 2017 року.

Без сумніву, Росія і Китай відреагують. Але без всіх інспекцій і механізмів, які з’явилися завдяки угоді від 1987 року, уряди не будуть чітко розуміти, що будує інша сторона.

«Надзвичайно тривожить те, що ми лишимося без очей і вух всередині російських стратегічних сил вперше за останні 40 років», - сказала колишній чиновник з адміністрації Барака Обами і експерт Центру контролю озброєнь Александра Белл.

«Неможливо отримати точну інформацію іншим способом, окрім як через проведення двосторонніх інспекцій», - пояснила вона, додавши, що американський уряд фактично відбирає важливий інструмент у своїх же військових.

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Трамп сказав журналістам в понеділок, що він буде нарощувати ядерні запаси США, «поки інші не повернуться до здорового глузду». Він не уточнив, що це означає, але натякнув, що відновлення ядерної загрози з боку Вашингтона нібито змусить інших підкоритися.

«Це погроза кому усім включно з Китаєм, включно з Росією і з усіма, хто захоче грати в такі ігри. Ви не можете так робити, не можете грати в ці ігри зі мною», - сказав Трамп.

Всі ці кроки можуть повернути світ до стану «балансування терору» на кількох різних фронтах. Конкуренція більше не буде відбуватися суто між Вашингтоном і Москвою. Китай, який в часи Холодної війни був не значною у ядерному сенсі силою і мав значно менші запаси такої зброї у порівнянні з Америкою і СРСР, тепер має у арсеналі тисячі ракет включно з тактичними, крилатими, середнього і дальнього радіусу дії, міжконтинентальні балістичні ракети, які можна напускати з повітря, землі і моря. Китайський арсенал включає Dongfeng-41 з дальністю польоту понад 12 тисяч кілометрів. Це робить її ракетою з найбільшим радіусом дії у світі.

До цього часу Пекін утримувався від планів оснастити Dongfeng-41 ядерними боєголовками, яких у нього від 250 до 300. А це стільки ж, скільки у Франції. Однак, китайський уряд може передумати, зважаючи на нові загрози і бажання їх стримати.