Росія, Білорусь, Казахстан: які країни голосували в ООН проти резолюції України щодо Криму (список)

Всього проти проекту резолюції проголосувало 26 країн.

На засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй такі країни як Росія, Білорусь, Казахстан, Китай, Сербія проголосували проти оновленого проекту резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)».

Засідання профільного комітету Генасамблеї у Нью-Йорку транслювалося на сайті ООН.

Всього проти проекту резолюції проголосувало 26 країн.

Зокрема, це Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Ерітрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Мьянма, Нікараґуа, Росія, Сербія, Південна Африка, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве.

Як повідомляв УНІАН, Третій комітет Генасамблеї ООН затвердив вчергове оновлений проект резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму. Відповідний документ підтримала 67 країна-член ООН, утрималися - 82.

Після цього розгляду на засіданні комітету проект резолюції Генасамблея ООН остаточно розгляне у грудні цього року.

Раніше 27 вересня під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН президент Петро Порошенко закликав членів асамблеї підтримати новий проект резолюції щодо окупованого Росією Криму з метою підтримки українських політв'язнів. У цьому проекті резолюції перераховані імена усіх українських політв'язнів.

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Раніше, 19 грудня 2017 року Генеральна асамблея ООН схвалила вперше оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)". За неї проголосували 70 країн. Проти були 26 країн, утрималися 76.

Першого разу резолюцію про положення у сфері прав людини в окупованому Криму Генасаблея розглядала у грудні 2016 року. Тоді її підтримало теж 70 країн, ще 77 країн утрималися і 26 проголосували проти.

27 березня 2014 року Генасамблея ООН ухвалила першу резолюцію щодо українського Криму, яка не визнає проведений 16 березня "референдум" у Криму про відокремлення від України та подальшу анексію півострова Росією.

"За" резолюцію проголосували 100 членів Генасамблеї, утримались - 58, а одинадцять проголосували "проти".

В резолюції, яка називається "Територіальна цілісність України" зазначається, зокрема, що так званий "референдум" у Криму "не має сили і не може бути основою для зміни статусу Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя".