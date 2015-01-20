Більше половини росіян позитивно ставляться до Сталіна – опитування
13:55, 20 січня 2015Світ
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Більше половини росіян вважають роль Йосипа Сталіна позитивною в "житті їх країни".
REUTERS
Про це свідчать дані соціологічного опитування "Левада-центру".
Зокрема, на запитання "Як ви вважаєте, яку роль зіграв у Сталін в житті нашої країни?", 16% респондентів обрали відповідь "Безумовно позитивну" і 36% - "Скоріше позитивну". Таким чином, кількість опитаних, які висловили позитивне ставлення до Сталіна, склала 52%.
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Цікаво, що "підтримка" Сталіна зросла за останні роки: у грудні 2006 року позитивно оцінювали його роль на 10% менше опитаних.
Нагадаємо, в грудні минулого року в США опублікували скандальну біографію Сталіна, написану на основі архівів КДБ.
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