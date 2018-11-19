Lockheed Martin розпочав виробництво безшумного надзвукового літака

В 2023 році новий надзвуковий літак X-59 почне виконувати надзвукові випробувальні польоти над населеними пунктами - добровольцями.

Американська компанія Lockheed Martin почала виробництво перших деталей для демонстратора безшумного надзвукового пасажирського літака X-59, розробка якого ведеться за замовленням NASA в рамках програми QueSST.

Згідно з повідомленням компанії, виготовлення деталей ведеться в тому числі методом фрезерування. Раніше повідомлялося, що збірку першого льотного зразка літака планується почати в 2019 році та приступити до його льотних випробувань в 2021-му, пише N+1.

Проект QueSST передбачає розробку літака з планером такої аеродинамічної конструкції, при якій на поверхні літального апарату утворювалося б якомога менша кількість ударних хвиль. При цьому ті хвилі, які будуть все ж утворюватися, повинні бути менш інтенсивними. В кінцевому результаті розробники планують істотно знизити гучність надзвукових літаків і, тим самим, домогтися зняття заборони на польоти надзвукової авіації над населеними частинами суходолу.

Перспективний пасажирський літак на базі X-59 повинен буде виконувати крейсерські польоти на висоті 16,8 тисячі метрів на швидкості в 1,5 тисячі кілометрів на годину. При цьому рівень шуму від такого літального апарату, що сприймається на землі, не повинен перевищувати 75 децибел, що по гучності приблизно відповідає автомобільним дверцятам, що закриваються. Згідно з договором NASA із Lockheed Martin, 2021 рік визначено як ранній термін початку льотних випробувань, який може бути зміщений, але не пізніше ніж на середину 2022 року.

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В 2023 році новий надзвуковий літак X-59 почне виконувати надзвукові випробувальні польоти над населеними пунктами - добровольцями. Завданням жителів цих населених пунктів стане суб'єктивна оцінка гучності прольоту демонстратора. В даний час польоти надзвукових літаків над населеною частиною суші заборонені. Справа в тому, що на планері таких літальних апаратів на надзвуковий швидкості утворюються ударні хвилі, які на землі сприймаються як вибух.

В кінці жовтня NASA опублікувало відеозапис продувних випробувань моделі «тихого» надзвукового літака. Випробування проводяться в низькошвидкісний аеродинамічній трубі в Дослідницькому центрі NASA Ленглі з 2017 року. В даний час фахівці займаються дослідженням аеродинамічної стабільності, маневреності та керованості моделі надзвукового літака в дозвуковому повітряному потоці.

Відео: NASA Langley Research Center

Сьогодні компанії з кількох країн світу займаються розробкою надзвукових пасажирських літаків, які дозволять істотно скоротити час, необхідний на перельоти по протяжним маршрутами. Зокрема, такі роботи ведуть французька Dassault, Японське агентство аерокосмічних досліджень, європейський концерн Airbus, американські Lockheed Martin і Boeing.

Відео: LockheedMartinVideos