Путін пропонував Порошенку легітимізацію територіальних захоплень бойовиків і перебування армії РФ в Україні - посол США

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні сказала під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

"Нещодавно президент Путін запропонував президентові Порошенку обговорити російський мирний план для того, щоби звільнити Росію від зобов'язань за Мінськими угодами", - зазначила Пауер.

За її словами, російський план передбачав легітимізацію територіальних захополень сепаратистів з вересня, а також перебування російського персоналу та військової техніки на території України.

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"Ми бачили такі мирні плани і раніше. Це було в Абхазії, Південній Осетії та в Придністров'ї", - розповіла Пауер. У цьому зв'язку посол США додала, що коли президент Порошенко не прийняв пропозиції Путіна, Росія пішла на звинувачення України в тому, що це є доказом незацікавленості України у досягненні миру. "Давайте цей "мирний" план Путіна називати своїми іменами, це російський план окупації України", - переконана Пауер.

Разом з тим вона акцентувала увагу на тому, що якщо Росія дійсно серйозно відноситься до миру, вона повинна сумлінно виконувати Мінські угоди і відповідно до нього вивести всю військову техніку, військового персоналу, звільнити всіх заручників, в тому числі льотчицю Надію Савченко, припинити підтримувати сепаратистів та забезпечити контроль України над державним кордоном.