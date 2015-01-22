Путін пропонував Порошенку легітимізацію територіальних захоплень бойовиків і перебування армії РФ в Україні - посол США
Голова представництва США при Організації Об'єднаних Націй Саманта Пауер розповіла, що президент Росії Володимир Путін пропонував президенту Украіни Петру Порошенку "мирний" план, щоб звільнити Росію від відповідальності щодо Мінських угод.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні сказала під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.
"Нещодавно президент Путін запропонував президентові Порошенку обговорити російський мирний план для того, щоби звільнити Росію від зобов'язань за Мінськими угодами", - зазначила Пауер.
За її словами, російський план передбачав легітимізацію територіальних захополень сепаратистів з вересня, а також перебування російського персоналу та військової техніки на території України.
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"Ми бачили такі мирні плани і раніше. Це було в Абхазії, Південній Осетії та в Придністров'ї", - розповіла Пауер. У цьому зв'язку посол США додала, що коли президент Порошенко не прийняв пропозиції Путіна, Росія пішла на звинувачення України в тому, що це є доказом незацікавленості України у досягненні миру. "Давайте цей "мирний" план Путіна називати своїми іменами, це російський план окупації України", - переконана Пауер.
Разом з тим вона акцентувала увагу на тому, що якщо Росія дійсно серйозно відноситься до миру, вона повинна сумлінно виконувати Мінські угоди і відповідно до нього вивести всю військову техніку, військового персоналу, звільнити всіх заручників, в тому числі льотчицю Надію Савченко, припинити підтримувати сепаратистів та забезпечити контроль України над державним кордоном.