Захарова виступила із погрозами на адресу українських дипломатів, які працюють у Росії

Речник російського МЗС стурбована внесенням двох російських дипломатів в базу "Миротворець".

У Міністерстві закордонних справ РФ у черговий раз виступили з погрозами на адресу дипломатів України в Росії, мотивуючи це тим, що Україна не забезпечує безпеку російських дипломатів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

«Продовжує роботу сайт «Миротворець» - у Києві просто ігнорують вимогу міжнародної громадськості закрити згаданий ресурс, який у масовій свідомості став міцно асоціюватися зі списками смерті. Нещодавно в його базу було внесено двох російських дипломатів, які працюють в Україні, - це ставить під загрозу їхню безпеку», - сказала Захарова.

Вона закликала владу України суворо дотримуватись положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року в частині захисту співробітників дипломатичних і консульських представництв.

«Я ще раз хотіла б сказати, що ми не просто робимо ці попередження - у нас є можливість відповідати на подібні речі і це, я хочу сказати, буде зроблено, якщо стосовно російських дипломатичних представництв, щодо дипломатів не буде вжито заходів гарантування їхньої безпеки», - заявила Захарова.

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«У Києві повинні розуміти, що вони загралися, і що все, що робиться стосовно російських диппредставництв і російських дипломатичних співробітників, просто так з рук їм не зійде», - оголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Захарова заявила, що «у російської громадськості може лопнути терпіння», що призведе до нападу на дипломатичні представництва України на російській території.

Вона сказала, що російські ЗМІ регулярно повідомляють про те, що «українські радикали і націоналісти» дозволяють собі провокації проти дипломатичних представників РФ.

«У мене лише одне запитання: в Україні взагалі розуміють, що в якийсь момент у російської громадськості може лопнути терпіння?» - запитала Захарова.

Вона додала, що українські дипломати в РФ працюють, і з ними підтримується контакт.

«Ми поважаємо їх, ми захищаємо їх, але питання в тому, що ми всі прекрасно розуміємо, будучи реалістами, що у людей виникає відчуття, що є межа будь-якого терпіння, і чергові провокації, які дозволяють собі стосовно російських дипломатичних об'єктів в Україні радикали ... », - зазначила вона.

«Мені здається, в Україні повинні це розуміти, що, безумовно, Москва робитиме все, щоб залишатися прихильником конвенцій про дипломатичні зносини, охороняти дипломатичні структури України, але є межа народному терпінню. Про це потрібно пам'ятати», - підкреслила Захарова.