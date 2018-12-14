У Кремлі заявили, що не мають наміру відпускати українських моряків заради зустрічі Путіна і Трампа

Прес-секретар російського президента вважає, що позиція США про неможливість зустрічі Трампа з Путіним до звільнення захоплених військовополонених українців не є причиною для «порушення ходу судового розгляду».

У Кремлі заявили, що заради зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним не мають наміру відпускати військовополонених українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на прохання УНІАН прокоментувати відповідну заяву радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона.

«Як і раніше переконані, що ця зустріч у рівній мірі важлива як для Москви, так і для Вашингтона», - сказав Пєсков.

Він підкреслив, що позиція США про неможливість зустрічі Путіна і Трампа до звільнення полонених українських моряків і кораблів «не може бути підставою для порушення ходу судового розгляду та слідства, яке ведеться стосовно порушників державного кордону РФ».

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Пєсков при цьому підкреслив, що російська сторона зберігає готовність для проведення двосторонньої зустрічі на найвищому рівні, а також інших зустрічей на різних рівнях для початку «проговорювання тих нагальних питань, що стосуються і наших двох країн, і питань стратегічної безпеки всього світу».

На уточнююче запитання УНІАН, чи не здається йому, що полонені українські військові моряки і три кораблі «заважають» обговоренню світових проблем, Пєсков сказав: «Безумовно, нам так здається, і ми тут згодні, й тому розраховуємо, що такого ж висновку дійдуть і США».

Крім того, на запитання УНІАН, чи вплине позиція США на долю українських полонених, він сказав: «На долю української команди може вплинути хід слідства, а також, якщо до цього дійде - рішення суду».

На ще одне уточнююче запитання УНІАН, чи означає, що моряків і кораблі можуть звільнити до судового розгляду по суті, Пєсков сказав: «Ведеться слідство, за результатами слідства документи передаються або не передаються до суду. Тут усе в руках слідства - є факт порушення держкордону, є порушники держкордону й долучені до справи ось ці катери».

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон повідомив, що зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і президента Російської Федерації Володимира Путіна не відбудеться до тих пір, поки російська сторона не звільнить захоплені поблизу Керченської протоки українські судна й 24 моряків.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід із Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усіх полонених було заарештовано так званим «судом» у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».