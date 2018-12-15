Сербія вимагає скликати надзвичайну сесію Ради безпеки ООН через Косово

Президент Вучич наголосив, що Сербія спроможна захистити сербів у Косові, не уточнюючи, який захист має на увазі.

Сербія вимагає скликати надзвичайну сесію Ради безпеки ООН через рішення парламенту Косова про перетворення сил безпеки в регулярну армію.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це у зверненні до громадян увечері 14 грудня заявив президент Сербії Александар Вучич.

Вучич наголосив, що Сербія спроможна захистити сербів у Косові, не уточнюючи, який захист має на увазі.

Президент Сербії заявив, що «зовсім ясна річ», що рішення косовського парламенту було ухвалене за згодою Сполучених Штатів Америки, Великої Британії й Німеччини. Вучич 14 грудня зустрівся з підрозділами Збройних сил Сербії на півдні країни й говорив з ними про їхні завдання.

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Перед виступом на телебаченні Вучич прийняв посла Росії в Белграді Александра Чепуріна, який заявив, що передав сербському президентові повідомлення з Москви.

Речник миротворчих сил у Косові (КФОР) Вінченцо Ґрасо заявив, що ці сили гарантують безпеку й захищають всіх громадян. За його словами, Північноатлантичний альянс винесе відповідні висновки у звʼязку з рішенням парламенту Косова.

Як повідомляв УНІАН, парламент Косова у п'ятницю, 14 грудня, проголосував за створення армії цієї країни.

Президент Сербії Александар Вучич обвинуватив Приштину у створенні загрози сербам, які живуть на території Косова.

Тим часом в НАТО виступили проти створення косовської армії. "Я шкодую, що це рішення було ухвалено всупереч занепокоєнням, висловленим НАТО. Хоча дійсно Косово в принципі слід приймати рішення про трансформацію СБК, ми чітко вказали, що був обраний поганий момент", - заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

З моменту проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році, остання продовжує наполягати на своєму суверенітеті над територією Косова. На території Сербії проживають близько 55 тисяч етнічних албанців, а на території Косова - 100 тисяч сербів. Половина з них мешкають на півночі країни. Вони не визнають албанської влади і вважаючи себе громадянами Сербії.