Меркель заявила, що немає гарантій виконання нових домовленостей щодо України
Канцлер Німеччини каже, що немає теоретичних гарантій, є тільки досвід того, що обіцяється, має виконуватися.
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що немає гарантій виконання нових домовленостей по Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).
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"Немає теоретичних гарантій, є тільки досвід того, що обіцяється, має виконуватися. Після Мінських угод ми втратили багато ілюзій... Є велике розчарування, є необхідність подальших кроків, але, враховуючи цей досвід, я не можу говорити про гарантії. Ми домовляємося про щось. Поки у нас недостатньо позитивний досвід у виконанні таких домовленостей. Я не можу говорити про конкретні домовленості, можу лише сказати, що треба, як і раніше, продовжувати спроби", - сказала Меркель, відповідаючи на запитання учасників конференції.