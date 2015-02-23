Десятки австралійців, які вступили до лав ісламістів, отримують допомогу по безробіттю - прем'єр

Як повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер, нові заходи можуть включати в себе відмову від соціальних виплат особам, які являють собою потенційну загрозу країні, позбавлення паспортів осіб, які мають подвійне громадянство, а також обмеження поїздок за кордон.

Такі заходи Ебботт анонсував після недавнього інциденту із захопленням заручників в сіднейському кафе. Тоді 50-річний утікач з Ірану на ім'я Ман Гарон Моніс розставив заручників біля вікон, змусивши деяких з них розтягнути традиційний ісламський прапор. Чоловік вимагав надати йому прапор терористичного угруповання "Ісламська держава", а також заявляв, що хоче поговорити з Ебботтом. Він стверджував, що в Сіднеї закладено чотири бомби. Двома з них заміновано кафе, а ще дві знаходяться в центральному діловому районі міста. Поліції не вдалося виявити вибухові пристрої. Моніс вже знаходився в Австралії під слідством по низці злочинів, у тому числі із застосуванням насильства і був випущений на свободу під заставу. Під час звільнення заручників загинули три особи: сам нападник і двоє заручників, чоловік і жінка.

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За словами Еббота, деякі особисті свободи мають бути урізані в рамках боротьби зі швидко зростаючою загрозою з боку радикальних груп, таких як "Ісламська держава" в Іраку і Сирії.

"Занадто довго ми давали тим, хто може бути загрозою для нашої країни, презумпцію невинуватості, - сказав Ебботт. - Ми ніколи не будемо жертвувати нашими свободами в цілях їхнього захисту, але ми також не дозволимо нашим ворогам використовувати нашу порядність".

За словами консерватора Еббота, нові закони дозволять усунути недоліки міграційної політики, вирішать низку питань щодо соціального забезпечення і тим самим сприятимуть боротьбі з радикалами, особливо з числа тих, що отримують соціальну допомогу.

Закони також будуть спрямовані на так званих "проповідників ненависті", додав Ебботт, в якості прикладу посилаючись на радикальне, але ненасильницьке ісламістське угрупування "Хізб-ут-Тахрір" (Hizb-ut-Tahrir).

Глава австралійського уряду зазначив, що, на його думку, соціальні виплати безпосередньо пов'язані з тероризмом, й десятки австралійців, які виїхали воювати на стороні ісламістів в Сирії та Іраку, отримують допомогу по безробіттю. При цьому він підкреслив, що виплати "особам, які буду визнані загрозою безпеки" Австралії, незабаром може бути скасовано.

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"Люди, які приїжджають в цю країну можуть жити так, як вони хочуть. Якщо вони не забирають таку ж свободу у інших", - додав він.

В останні місяці Австралія, вірний союзник США в боротьбі проти "Ісламської держави" в Сирії та Іраку, знаходиться в стані підвищеної готовності до атак радикальних ісламістів.