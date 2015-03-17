У Держдумі відмовилися вшанувати пам'ять Нємцова хвилиною мовчання

11:03, 17 березня 2015
Світ
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Депутати Державної думи Російської Федерації відмовилися проводити хвилину мовчання в пам'ять опозиційного політика Бориса Нємцова.

REUTERS

Про це у своєму Twitter написав депутат від "Справедливої Росії" Дмитро Гудков, який виступив з відповідною ініціативою.

"Для архіву. У Держдумі відмовилися оголосити хвилину мовчання у зв'язку з вбивством Нємцова. Встали ми з Валерієм Зубовим (депутат Держдуми РФ від Красноярського краю), більше ніхто", - написав він.

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Крім цього, за словами Гудкова, лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав посилити регламент засідання Думи, щоб заборонити депутатам оголошувати хвилину мовчання.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого в Москві під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив в політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

В інтерв'ю від 10 лютого Нємцов заявив про побоювання, що президент Росії Володимир Путін "замовить" його за опозиційні висловлювання.

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