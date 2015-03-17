У Держдумі відмовилися вшанувати пам'ять Нємцова хвилиною мовчання

Про це у своєму Twitter написав депутат від "Справедливої Росії" Дмитро Гудков, який виступив з відповідною ініціативою.

"Для архіву. У Держдумі відмовилися оголосити хвилину мовчання у зв'язку з вбивством Нємцова. Встали ми з Валерієм Зубовим (депутат Держдуми РФ від Красноярського краю), більше ніхто", - написав він.

Для архива. В Госдуме отказались объявить минуту молчания в связи с убийством Немцова. Встали только мы с Валерием Зубовым, больше никто — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 17 Березень 2015

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Крім цього, за словами Гудкова, лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав посилити регламент засідання Думи, щоб заборонити депутатам оголошувати хвилину мовчання.

Жириновский призвал ужесточить регламент с тем, чтобы запретить депутатам объявлять минуту молчания. Только с разрешения Совета Думы — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 17 Березень 2015

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого в Москві під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив в політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

В інтерв'ю від 10 лютого Нємцов заявив про побоювання, що президент Росії Володимир Путін "замовить" його за опозиційні висловлювання.