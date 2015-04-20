Грузія сплатить за похорон добровольця, який загинув на Донбасі
Міністр оборони Грузії підкреслив, що уряд спробує зробити все, щоб всіляко полегшити трагедію сім'ї загиблого.
Держава візьме на себе всі видатки, пов'язані з похороном грузинського добровольця Георгія Джанелідзе, який загинув у боях біля села Широкиного (Донецька область, Україна), заявив міністр оборони Грузії Міндія Джанелідзе журналістам.
Про це повідомляє «Новини-Грузія».
«Я хочу висловити глибоке співчуття у зв'язку із загибеллю громадянина Грузії в Україні й висловити співчуття родині загиблого. Держава візьме на себе видатки з перевезення тіла. Ми спробуємо зробити все, аби полегшити трагедію сім'ї», - заявив Джанелідзе.
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Тіло Георгія Джанелідзе вже вдалося вивезти із зони активних бойових дій і доставити до Дніпропетровська. За словами міністра оборони Грузії, тіло грузинського добровольця буде доставлено на батьківщину до кінця тижня.
За даними радника заступника міністра оборони України Василя Будика, Георгій Джанелідзе служив у полку «Азов» як доброволець із Грузії. Його було вбито під час бою, який тривав упродовж кількох годин, під селом Широкине 18 квітня.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу полку «Азов», 18 квітня бійці полку «Азов» з інструктором Георгієм Джанелідзе здійснювали роботу з розмінування житлового масиву селища Широкине. Під час обстрілу смертельне поранення дістав Георгій Джанелідзе. Через щільний вогонь терористів його тіло не змогли забрати з поля бою. «Ворог відкривав вогонь при кожній спробі забрати тіло нашого побратима. Під прикриттям кулеметів терористи замінували його тіло», - повідомили в прес-службі. Лише вранці за сприяння місії ОБСЄ бійцям «Азова» вдалося вивезти тіло Георгія Джанелідзе з поля бою.
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Георгію Джанелідзе був 41 рік. Він приїхав допомогти братньому українському народові в його боротьбі ще взимку. Навчав новачків, передавав досвід, одержаний в російсько-грузинській війні 2008 року. Георгій Джанелідзе загинув у бою за Україну, яку називав другою Батьківщиною, зазначили в прес-службі. У нього залишилися дружина і троє дітей.