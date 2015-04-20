Грузія сплатить за похорон добровольця, який загинув на Донбасі

Держава візьме на себе всі видатки, пов'язані з похороном грузинського добровольця Георгія Джанелідзе, який загинув у боях біля села Широкиного (Донецька область, Україна), заявив міністр оборони Грузії Міндія Джанелідзе журналістам.

Про це повідомляє «Новини-Грузія».

«Я хочу висловити глибоке співчуття у зв'язку із загибеллю громадянина Грузії в Україні й висловити співчуття родині загиблого. Держава візьме на себе видатки з перевезення тіла. Ми спробуємо зробити все, аби полегшити трагедію сім'ї», - заявив Джанелідзе.

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Тіло Георгія Джанелідзе вже вдалося вивезти із зони активних бойових дій і доставити до Дніпропетровська. За словами міністра оборони Грузії, тіло грузинського добровольця буде доставлено на батьківщину до кінця тижня.

За даними радника заступника міністра оборони України Василя Будика, Георгій Джанелідзе служив у полку «Азов» як доброволець із Грузії. Його було вбито під час бою, який тривав упродовж кількох годин, під селом Широкине 18 квітня.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу полку «Азов», 18 квітня бійці полку «Азов» з інструктором Георгієм Джанелідзе здійснювали роботу з розмінування житлового масиву селища Широкине. Під час обстрілу смертельне поранення дістав Георгій Джанелідзе. Через щільний вогонь терористів його тіло не змогли забрати з поля бою. «Ворог відкривав вогонь при кожній спробі забрати тіло нашого побратима. Під прикриттям кулеметів терористи замінували його тіло», - повідомили в прес-службі. Лише вранці за сприяння місії ОБСЄ бійцям «Азова» вдалося вивезти тіло Георгія Джанелідзе з поля бою.

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Георгію Джанелідзе був 41 рік. Він приїхав допомогти братньому українському народові в його боротьбі ще взимку. Навчав новачків, передавав досвід, одержаний в російсько-грузинській війні 2008 року. Георгій Джанелідзе загинув у бою за Україну, яку називав другою Батьківщиною, зазначили в прес-службі. У нього залишилися дружина і троє дітей.