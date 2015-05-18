Обама завів сторінку у Твіттері

Про це свідчить перший і поки єдиний запис на офіційній сторінці американського лідера.

"Привіт, Twitter! Це Барак. Справді! Пройшло шість років і вони нарешті дали мені мій власний акаунт", - написав Обама.

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Hello, Twitter! It's Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account. — President Obama (@POTUS) May 18, 2015

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама і його дружина Мішель задекларували свої доходи за 2014 рік. Основні вкладення сім'ї американського лідера припадають на боргові зобов'язання Казначейства США.