Обама завів сторінку у Твіттері
18:59, 18 травня 2015Світ
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Президент США Барак Обама завів сторінку у Твітері.
REUTERS
Про це свідчить перший і поки єдиний запис на офіційній сторінці американського лідера.
"Привіт, Twitter! Це Барак. Справді! Пройшло шість років і вони нарешті дали мені мій власний акаунт", - написав Обама.
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Hello, Twitter! It's Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account.
— President Obama (@POTUS) May 18, 2015
Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама і його дружина Мішель задекларували свої доходи за 2014 рік. Основні вкладення сім'ї американського лідера припадають на боргові зобов'язання Казначейства США.
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