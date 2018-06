Обама завів сторінку у Твіттері

Про це свідчить перший і поки єдиний запис на офіційній сторінці американського лідера.

"Привіт, Twitter! Це Барак. Справді! Пройшло шість років і вони нарешті дали мені мій власний акаунт", - написав Обама.

Hello, Twitter! It's Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account.